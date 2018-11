El Ciclón está de vuelta

Cómo no gozar, cómo no saltar, cómo no vibrar de emoción si el clásico norteño de ayer fue espectáculo puro, con un Juan Aurich que supo recomponerse cuando tenía el marcador en contra y soplando con fuerza se impuso por 3-1 a Universidad César Vallejo, en el estadio de Chongoyape.

El inicio del encuentro fue parejo, buen ritmo y elevada intensidad, al punto que la pierna fuerte estuvo a la orden del día. De ahí que varios jugadores de Vallejo fueron pintados de amarillo por el árbitro Michael Espinoza.

Los “poetas” encontraron el gol por medio de la pelota parada, de un tiro libre ejecutado por Raziel García, uno de los mejores jugadores del partido.

Sin embargo, el conjunto chiclayano llegaba poco, pero con mayor peligrosidad y a los 35’ el argentino Javier Robles emparejaba la cuenta con golpe de cabeza.

En el complemento, el ritmo del partido siguió siendo el mismo y el DT “poeta”, José “Chemo” del Solar, apostó por asegurar el marcador sacando a los atacantes Benites y Pando para darle paso a los volantes Ríos y Rosso, a falta de 20’ para el final.

Cortijo, por su parte, apostó por volcarse en ofensiva y atacar por las bandas con el ingreso del colombiano Lyc Sánchez Asprilla. Así llegó el segundo de Aurich por medio de Lucas Gómez a los 78’ y finalmente, Lyc Sánchez marcó el tercero a los 86’.