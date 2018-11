Juventus vs Milan: Cristiano Ronaldo esperó el error rival y no perdonó [VIDEO]

Cristiano Ronaldo tiene un gran olftado goleador, y con su experiencia sabe que siempre se debe esperar el error del rival. El delantero portugués lo hizo hoy en el Juventus vs Milan por la fecha 12 de la Serie A de Italia y anotó el 2-0 final en el estadio San Siro.

La 'Vecchia Signora' ganaba por la mínima diferencia gracias a un tanto de Mario Mandžukić en la primera parte, pero lo liquidó en el complemento.

Joao Cancelo desbordó pro banda derecha y sacó un potente disparo al arco 'Rossonero' y Gianluigi Donnarumma cometió el grave error de dar rebote.

El que estuvo atento, esperando su oportunidad -ya se había salido de la marca de los dos centrales- fue Cristiano Ronaldo, quien en primera, de volea, mandó el balón al fondo de la red.

81' - SIUUUUUUUUU! A SAN SIRO! Gol di @Cristiano che scaraventa in porta la respinta di Donnarumma sul tiro-cross da destra di #Cancelo e siamo due a zero per la Juveeee! ⚪️⚫️#MilanJuve

0️⃣ - 2️⃣ pic.twitter.com/gcaGKCer23