Real Madrid vs Celta de Vigo: en Balaídos por la Liga Santander | EN VIVO vía ESPN 2

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN 2 en el estadio de Balaídos por la jornada 12 de la Liga Santander. Los merengues quieren seguir en buena racha.

El equipo de Santiago Solari encadena tres victorias consecutivas: Melilla 4-0 por Copa del Rey, Valladolid 2-0 por LaLiga y al Viktoria Plzen 5-0.

Además, Real Madrid no ha recibido un solo gol en contra en dichas presentaciones, volviendo a tener la solidez defensiva que tanto les hacía falta.

"Cada partido es definitivo por muchas cosas, sobre todo porque si pierdes puntos luego no se pueden recuperar, solo podemos ver mañana, yo me enfoco en eso. Trabajo de más largo plazo no nos corresponde, queda fuera del rol de los que estamos cerca del campo", aseveró en la previa el DT de la 'Casa Blanca'.

El futuro de Santiago Solari está en juego hoy en Balaídos, ya que la directiva del Real Madrid le dio cuatro partidos como pruebas para ver su desarrollo al frente del equipo y de obtener un resultado favorable posiblemente se mantenga en el banquillo hasta final de temporada.

Celta de Vigo quiere hacer espetar la loclía y para ello confía en lo que puedan hacer Iago Aspas y Maxi Gómez, quienes estarán acompañados por Sofiane Boufal. Emre Mor y Andrew Hjulsager esperarán su oportunidad en el banco de suplentes.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Horarios del Real Madrid vs Celta de Vigo | Liga Santander

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2:45 p.m.

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York), Puerto Rico, Venezuela, Paraguay y Bolivia: 3:45 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: 4:45 p.m.

España e Italia: 8:45 p.m.

Canales del Real Madrid vs Celta de Vigo | Liga Santander

ESPN 2

beIN Sports

SKY HD

Movistar+

Real Madrid vs Celta de Vigo | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Bale, Modric, Asensio; y Benzema.

Celta de Vigo: Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Juncá; Okay, Beltrán, Brais Méndez; Aspas, Boufal y Maxi Gómez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Celta de Vigo?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Celta de Vigo, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.