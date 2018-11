Manchester City vs Manchester United EN VIVO: derbi por la fecha 12 de la Premier League

Ver EN VIVO | Manchester City vs Manchester United se ven las caras en una edición más del derbi de la ciudad este domingo 11 de noviembre EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN 2 desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el estadio 'Etihad Stadium'. El partido entre los 'Citizens' y 'Reds Devils' corresponde a la fecha 12 de la Premier League 2018 y podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Manchester City vs Manchester United: duelo de alto calibre en el 'Etihad'

La Premier League está de vuelta con una nueva jornada y con ella viviremos uno de los duelos más esperados de la temporada.

La ciudad de Manchester se pone su mejor vestimenta para ver enfrentarse a sus dos equipos más representativos. El City de Josep Guardiola recibe en el 'Etihad Stadium' a un United con la moral bien alta. Sin embargo, el equipo 'sky blue' sigue en lo alto de la clasificación, mientras los de Mourinho están lejos de los puestos europeos.

Tras once jornadas de competición, el City sigue gobernando en Inglaterra y es primero con 29 puntos. Los 'pupilos' del estratega 'catalán' aún no conocen la derrota en lo que va de la temporada en la Premier League.

Pep Guardiola advierte de los peligros del United. #ManchesterDerby pic.twitter.com/wfoUxjfVbP — Manchester City (@ManCityES) November 10, 2018

Por su parte, los ‘red devils’ son séptimos, a nueve puntos de los ‘citizens’. El equipo de 'Mou' está siendo muy cuestionado por su arranque tan irregular; sin embargo, encadenan tres victorias consecutivas por la mínima. La última hace unos días en el 'Juventus Stadium' en partido de Champions League frente a los 'bianconeris' de Cristiano Ronaldo.

Manchester City quiere seguir con su buena racha, ya que un tropiezo haría peligrar la primera plaza. Chelsea y Liverpool están a tan solo dos puntos y están decididos a mantener el pulso con el actual campeón.

En tienda 'red devils' están viviendo una temporada un tanto peculiar. En liga arrancaron de una forma muy irregular, con dos derrotas en las tres primeras fechas.

Sin un estilo de juego reconocible, los de 'Old Trafford' se han ido dejando puntos en lo que va de la campaña. Asimismo, el DT portugués sigue muy cuestionado por parte de la afición, ya que no acaba de darle al equipo los resultados esperados; pese a que arrastran tres victorias seguidas.

Una victoria de los 'Citizens' supondría un golpe de efecto, que les mantendría una semana más en lo más alto de la tabla. Sin embargo, los de Mourinho pueden conseguir una nueva hazaña si logran ganar en el 'Etihad', ya que lo consiguieron también la temporada pasada.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Manchester City vs Manchester United EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

México - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Guatemala - 10:30 a.m.

Honduras - 10:30 a.m.

Nicaragua - 10:30 a.m.

Costa Rica - 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Puerto Rico - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

Italia - 6:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Canal para ver el Manchester City vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

ESPN 2

Relatos: Miguel Simon

Comentarios: Quique Wolff

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Manchester United?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Manchester United, LaRepublica.perealizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.