Barcelona vs Betis EN VIVO ONLINE: el retorno de Lionel Messi por la jornada 12 de la Liga Santander

VER EN VIVO FC Barcelona vs Betis se juega este domingo 11 de noviembre en el Camp Nou. Duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga Santander que irá desde 10:15 am (hora peruana). Será transmitido vía DirecTV Sports y beIN Sports; además podrás seguir ONNLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro ‘azulgrana’ afrontará el Barcelona vs Betis con un buena noticia, Lionel Messi ha sido convocado y puede ser alineado para el duelo de este domingo. El delantero argentino se recuperó de su lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por tres semanas, junto a él también se sumará el francés Samuel Umtiti que se recuperó.

Ernesto Valverde, tras recuperar a estos elemento resaltó la importancia de ellos en su esquema de juego. “Una gran noticia para el equipo porque son dos jugadores que pueden aportar mucho”.

Sin embargo, el estratega culé no podrá contar con el brasileño Philippe Coutinho por lesión, junto a él también le siguen los pasos Thomas Vermaelen y Sergi Samper.

En la previa al Barcelona vs Betis, el técnico ‘azulgrana’ analizó a su rival de este domingo donde destacó su agresividad y su presión para no dejar jugar al rival. “El Betis también buscará tener la posesión, es un conjunto que intenta no dejar jugar al rival. Es un equipo muy agresivo y que intenta no dejarte jugar”, apuntó Valverde.

Un jugador que viene destacando en el FC Barcelona es Jordi Alba, y técnico culé tuvo algunas palabras de elogio para el defensa español. “Es un jugador que va mejorando en muchos aspectos y está muy implicado en el equipo. Está haciendo un gran inicio de temporada y su convocatoria con la selección reafirma este trabajo, es un premio merecido”, declaró en conferencia de prensa Ernesto Valverde.

Por su parte, el Real Betis intentará poner fin a su mala racha en la Liga Santander que en sus últimas 5 intervenciones han conseguido un empate, tres derrotas consecutivas y una victoria. En la última fecha empataron a tres jugando de local contra el Celta de Vigo. Ahora buscarán dar con la sorpresa en el Camp Nou donde no ganan en una competición doméstica desde hace 20 años. Los dirigidos por Quique Setién se ubican en el puesto 15 de la Liga Santander con 13 unidades.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la final de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Barcelona vs Betis por la Copa Libertadores 2018

México - 9:15 am

Costa Rica - 9:15 am

Honduras - 9:15 am

El Salvador - 9:15 am

Perú - 10:15 am

Colombia - 10:15 am

Ecuador - 10:15 am

Panamá -10:15 am

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida y Miami) - 11:15 am

Bolivia -11:15 am

Venezuela - 11:15 am

Paraguay - 11:15 am

Chile - 12:15 pm

Uruguay - 12:15 pm

Argentina - 12:15 pm

Brasil - 12:15 pm

Canales para ver el Barcelona vs Betis por la Liga Santander

DirecTV Sports

Barcelona vs Betis vía DirecTV Sports por la Liga Santander

Narración: Juan Furlanich

Comentarios: Fabián Godoy

Alineaciones probables del Barcleona vs Betis por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Messi, Malcom y Luis Suárez.

Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello o Barragán, Guardado, William Carvalho, Lo Celso, Júnior; Canales y Loren.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Betis por la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Betis, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.