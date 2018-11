Juventus vs Milan VER EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la Serie A de Italia

VER EN VIVO Juventus vs Milan | Con Cristiano Ronaldo desde el arranque, la 'Vecchia Signora' visita este domingo EN DIRECTO ONLINE a los 'Rossoneros' en el estadio San Siro por la jornada 12 de la Serie A de Italia.

Cotejo está programado para las 2:30 p.m. - hora peruana y será transmitido EN VIVO por las señales de RAI Italia y Serie A Pass.

Juventus es cómodo líder en Italia con 31 puntos tras 10 victorias y solo 1 empate en el que está siendo el mejor arranque de su historia.

El equipo de Massimiliano Allegri viene de sufrir su primera derrota en la temporada. Fue un 2-1 en contra a manos del Manchester United por la Champions League. En dicho cotejo Cristiano Ronaldo se hizo presente con un golazo que dio la vuelta al mundo, pero que no fue suficiente para sumar.

"El miércoles nos quedamos mal, no estábamos acostumbrados a perder desde el pasado abril. Mañana tendremos que hacer un gran partido en San Siro, el Milan está en un buen momento", aseveró el DT en la previa.

Milan, por su parte, es cuarto en la Serie A con 21 unidades, a 4 del tercer y segundo puesto ocupados por Napoli e Inter, y a 10 de la Juventus.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín posiblemente siga siendo baja debido a una lesión que sufrió en la espalda la semana pasada y que le impidió estar en la UEFA Europa League contra el Real Betis.

Pipita is back in the squad list for the home clash against @juventusfc

I convocati per la supersfida di #SerieATIM a San Siro: torna @G_Higuain #MilanJuve pic.twitter.com/19LBJEFvvy