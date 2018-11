¿Otra vez? Juan Manuel Vargas no fue considerado por el técnico Nicolás Córdova

La historia de Juan Manuel Vargas en Universitario de Deportes estaría llegando a su final. Cuando se creía que ex lateral de la Selección Peruana sería tomado en cuenta en la lista de convocados para enfrentar a Real Garcilaso, el técnico estudiantil, Nicolás Córdova, decidió excluirlo y llevar a dos jóvenes canteranos.

¿Qué pasa con el loco? Son ocho fechas que no juega y según las propias palabras del jugador no está lesionado. Hasta el momento, Nicolás Córdova no quiso referirse a la situación de Juan Manuel Vargas.

A pesar de estar jugando su última opción de clasificar a la Copa Sudamericana, el estratega estudiantil prefirió improvisar en su línea defensiva y excluir al experimentado jugador. Alberto Rodríguez, Werner Schuler, Ángel Romero y Roberto Siucho, se encuentran lesionados.

Por su parte, Aldo Corzo, Brayan Velarde y José Zevallos, fueron convocados por la selección peruana, el primero por la mayor y los otros dos por la sub-20, y Horacio Benincasa debe cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Estos jugadores fueron piezas claves en el sistema de juego de los cremas, su inclusión permitió a la ‘U’ alejarse de los últimos lugares de la tabla y cosechar una racha de victorias.

Solo queda esperar para conocer el futuro de Juan Manuel Vargas, al parecer son lejos de ‘Ate’.