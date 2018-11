Boca vs River: a puertas de la ‘Final del Siglo’ Millonarios lanzan emotivo video de su historia [VIDEO]

Boca Juniors vs River Plate, la final soñada de la Copa Libertadores 2018 está a horas de comenzar. El club ‘Millonario’ caliente la previa de este ‘Superclásico argentino’ con un emotivo video donde resume su historia en el balompié.

Este sábado se paralizará el mundo y en La Bombonera se concentrará la atención de los hinchas del fútbol mundial cuando ruede el balón y empiece la primera final entre Boca Juniors y River Plate. El Millonario ha realizado un video para motivar a sus jugadores, y por qué no, a su hinchada que si bien no estará presente en el estadio, podrán hacer un solo puño desde donde se encuentren.

“El mundo entero habla de este partido. Pero esta historia no es nueva. No hay casualidades, sino méritos. No hay éxitos sin sacrificios. Ni hazañas, sin que alguien se haya animado a soñarlas. Esta es la historia de un camino, de trabajo, de humildad, de una misma ilusión tanto adentro como fuera de una cancha”, relata el video.

“Junto somos más grandes”, con esta frase promocionan video que fue compartido a través de sus redes sociales.

En en clip que dura 59 segundos, se comparten imágenes recordando los grandes momentos vividos por River Plate en los últimos años, todo al rededor de la final contra Boca Juniors. “Este camino lo soñamos todos y lo hacemos juntos. Porque juntos somos más grandes”, finaliza el spot.