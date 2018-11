Boca vs River: la insólita historia del hincha que ama ambos equipos por igual [VIDEO]

A puertas de la la primera final entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores 2018, salió a la luz un personaje peculiar que hincha por ambos equipos que son rivales de toda la vida en el fútbol argentino. Esta es la historia de Luis Ramón Gómez Soto el hincha denominado ‘Gallibostero’ que usada las dos camisetas a la vez y vivirá una final especial con los cubles de sus amores.

Luis se ha vuelto famoso en las última horas luego de que un video se viralizara en las redes sociales evidenciando su hinchaje por el Boca Juniors y River Plate a la misma vez. Este peculiar hincha argentino nació hace 56 años en Villaguay, Entre Ríos. En la actualidad vive y trabaja en la capital de Argentina donde suele ir por igual a la Bombonera y al Monumental para volverse un ‘xeneize’ o ‘millonario’ según sea el caso.

Pero, ¿qué razón sucumbió para que Luis Gómez hinche por ambos equipos? La respuesta recae en dos jugadores símbolos en Boca Juniors y River Plate. “Soy bostero como (Juan Román) Riquelme y gallina como (Enzo) Francescoli”, apuntó.

El ‘Gallibostero’, como se autodenomina Luis, suele ponerle las dos camisetas, una sobre la otra, y al celebrar besa los dos escudos. Él es hincha del fútbol y de esta manera explica su cariño por los finalistas de la Copa Libertadores. “Para mí el fútbol es amor. Nunca jugué ni soy fanático. Yo amo a Boca y River. Los llevo en el corazón”.

Ser hincha de los dos equipos más populares de la Superliga Argentina le ha traído algunos problemas, que lo ha vivido en carne propia en el trabajo. “En la oficina me dicen vendido, me dice de todo, pero yo soy hincha de los dos. No saben cómo catalogarme pero yo soy gallibosti”.

Sin embargo, para la final de la Copa Libertadores 2018, ya tiene su favorito para que se quede con la copa, aunque resaltó que sino se da también será feliz. “Para mí va a salir campeón River. Y también quiero que gane River, pero si gana Boca voy a ser feliz también. Cualquiera que sea campeón voy a ser feliz por igual”.

Sin duda Luis Gómez será el único hincha que terminará celebrando cualquier sea el resultado en el partido de vuelta que se jugará el sábado 24 de noviembre por la Copa Libertadores.