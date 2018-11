Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE: final de Copa Libertadores vía FOX Sports desde La Bombonera

Ver EN VIVO Boca Juniors vs River Plate | ONLINE TV | EN DIRECTO vía Fox Sports: chocan este sábado 10 de noviembre en el Estadio La Bombonera por la primera final de la Copa Libertadores 2018. El Superclásico argentino está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora argentina). Además, podrás seguir todas incidencias a través de la larepública.pe.

El Boca Juniors vs River Plate se verán las caras por primera vez en una final de Copa Libertadores y será el duelo que paralizará el mundo del fútbol. Además, marcará la página más importante de una rivalidad que tiene más de cien años de historia entre los dos equipos más populares de Argentina.

Boca Juniors vs River Plate: el historial de enfrentamientos entre ambos clubes

Con 370 partidos disputados desde 1908, la rivalidad marca 134 triunfos de Boca Juniors, 121 del River Plate y 115 empates en la antesala de este cruce. Será la tercera vez que disputan una corona: la primera fue el 22 de diciembre de 1976 en la definición del Nacional (Superliga Argentina) y quedó 1-0 a favor del los ‘Xeneizes’ mientras que la segunda fue el 14 de marzo de este año en la Supercopa Argentina y el Millonario celebró por 2-0 con goles de Gonzalo ‘Pity’ Martínez e Ignacio Scocco.

Boca Juniors vs River Plate: Así llega el equipo de Guillermo Barros Schelotto

Boca Juniors accedió a esta instancia después de eliminar en un global de 4-2 a Palmeiras con un triplete de Dario Benedetto. El ‘Xeneize’ entró en el complejo anexo a su estadio La Bombonera y la principal preocupación del entrenador Guillermo Barros Schelotto es la recuperación demorada de Pablo Pérez.

El capitán no pudo participar en todo el trabajo táctico y las alternativas que maneja el ‘Mellizo’ para un eventual reemplazo es Agustín Almendra o Fernando Gago. La intención es mantener la estructura del mediocampo con el colombiano Wilmar Barrios, el uruguayo Nahitán Nández y un tercer jugador de quite pero con un poco más de juego ofensivo y, en esta búsqueda, Gago le saca una ventaja a su compañero Almendra.

#CopaLibertadores | Se agotaron todas las localidades para el partido de este sábado 10 de noviembre ante River. pic.twitter.com/3xbSUbjJMw — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 9 de noviembre de 2018

Boca Juniors vs River Plate: ¿cómo llega el 'Millonario'?

River Plate clasificó a la final de la Copa Libertadores gracias a un gol cobrado por Gonzalo ‘Pity’ Martinez tras recurrir el VAR para poner un global de 2-2. El ‘Millonario’ entrenó en el estadio Monumental y mantiene una sola duda en su once inicial para el superclásico: Bruno Zuculini, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. Esta es la incógnita que mantiene el entrenador del equipo, Marcelo Gallardo, para acompañar a Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez en el medio campo.

Vale recordar que por una sanción de Conmebol, Gallardo no podrá acompañar a su equipo en la Bombonera y el líder del cuerpo técnico para la primera final será su ayudante Matías Biscay.

Boca Juniors vs River Plate: Barros Schelotto y Gallardo, rivales desde la cancha al banquillo

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors, y Marcelo Gallardo, el de River Plate, tienen mucho en común a pesar de sus distancias en el fútbol. Fueron ídolos de sus clubes como jugadores, se enfrentaron ocho veces en el campo: Cuatro ganó el ídolo del 'Xeneize', dos Gallardo y dos empates y compartieron un título con una selección sub'23 que ganó invicta los Juegos Panamericanos de 1995 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Como técnicos se enfrentaron doce veces, con cinco triunfos para Gallardo, tres para Barros Schelotto y cuatro empates. En tanto, 'el Muñeco' ganó el partido más importante de todos: la Supercopa Argentina tras vencer por 2-0 en el estadio Malvinas Argentinas.

Boca vs River Plate: entre los eventos más importantes del mundo

Ocho medios internacionales señalaron al Boca Juniors vs River Plate como uno de los diez eventos deportivos más importantes del mundo. Los diarios británicos The Observer y The Sun, los españoles Marca y Mundo Deportivo, el italiano Gazzetta dello Sport O el francés L' Equipe fueron algunos de los que incluyeron en sus respectivas listas al partido más importante de la Argentina.

🏟En casa💪 @BocaJrsOficial se hace fuerte. Está invicto en las finales de ida de la #CONMEBOLLibertadores como local.



🔜 Mañana recibe a @CARPoficial en busca de su séptima conquista. pic.twitter.com/fxX9n2tTiS — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 9 de noviembre de 2018

Horarios en el mundo del Boca Juniors vs River Plate

México - 2:00 p. m.

Costa Rica - 2:00 p. m.

Honduras - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida y Miami) - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE por la final de la Copa Libertadores 2018

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdos, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez (o Fernando Gago), Sebastián Villa, Christian Pavón y Ramón Ábila.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini (o Ignacio Fernández); Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

*Árbitro: Roberto Tobar (CHI), asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. El VAR (sistema de vídeoarbitraje) estará a cargo Julio Bascuñan. El cuarto árbitro será el peruano Diego Haro.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO ONLINE el Boca Juniors vs River Plate por la final de la Copa Libertadores 2018?

Fox Sports

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs River Plate por la final de la Copa Libertadores 2018?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs River Plate, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.