Raúl Ruidiaz metió gol con la mano y desata la euforia en semifinal de la MLS [VIDEO]

Lo volvió a hacer. La "Pulga" Raúl Ruidiaz anotó un gol con la mano en la semifinal de la Conferencia del Oeste de la Major League Soccer (MLS), en la que se enfrentan el Seattle Sounders vs Timbers, este último, equipo del peruano Andy Polo, quien jugó hasta el minuto 72 del encuentro.

Sin embargo, a pesar de la anotación y la gran celebración que levantó a toda la hinchada del Seattle Sounders que llegó hasta el Centurylink Field, el árbitro del cotejo anuló el gol por una evidente mano del delantero peruano

Raúl Ruidíaz thought he had his hat-trick, but the goal was ruled out for a handball. Still 4-4 on aggregate.#SEAvPOR #Sounders #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/vPcaph3ZPj