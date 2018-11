Milan vs Betis EN VIVO vía FOX Sports por la Europe League 2018

EN VIVO | Milan vs Betis vuelven a enfrentarse en la Europa League. Desde las 03:00 horas (EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports), el Estadio Benito Villamarín será escenario de una decisivo duelo por la fecha 4 del Grupo F. Sigue todas las incidencias minuto a minuto en larepublica.pe

El cuadro español, Real Betis, llega a este encuentro en la cúspide del grupo, y de conseguir una victoria concretaría la tan anhelada clasificación a la siguiente fase de la Europe League. Otro resultado que afectaría ello sería un eventual triunfo de Olympiacos sobre Dudelange, otros rivales del grupo.

Mientras eso pasa con los españoles, el AC Milan arriba a España mientras permanece en la segunda ubicación del grupo, y quizá aún con el sabor a la derrota que le dejó el 2 a 1 frente al Betis en el Estadio Giuseppe Meazza.

En aquella oportunidad, los goles españoles llegaron de los pies de Antonio Sanabria y Giobani Lo Celso, mientras que Patrick Cutrone anotó por AC Milan. Samu Castillejo fue expulsado sobre el final del encuentro.

A este partido AC Milan llega sin el delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien está sentido de la espalda.

Questa sera si torna in campo per la 4° giornata del Gruppo F di #UEL: #ForzaMilan! 💪🏻

We're ready for another European night of football. It's #BetisMilan. C'mon boys! pic.twitter.com/EAIOcwkyAS