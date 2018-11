“Hay que mantener la identidad”

Aldo Corzo ha regresado a la selección peruana. El lateral de Universitario estuvo ausente en los amistosos post-Mundial al estar lesionado, pero ahora con ritmo ha vuelto a la lista de convocados para enfrentar a Ecuador y Costa Rica. Ricardo Gareca –que estuvo en la práctica después de ausentarse en los dos primeros días de entrenamiento– ha trabajado con ocho jugadores en la Videna.

Corzo cree que estos partidos serán importantes para que se afirme el estilo de juego. “La consigna de la selección para estos dos partidos amistosos es seguir manteniendo nuestra identidad e idea de juego”, señaló. El jugador de Universitario también se refirió a la ausencia de Christian Cueva. “Es un tema delicado, es un gran jugador y una gran persona, pero el profe tendrá sus motivos y se respetan. Un jugador que no sale en una convocatoria no quiere decir que no va a volver nunca más. La selección es así, siempre depende del momento y las circunstancias”, añadió.

El ‘Tigre’ contó con Patricio Ávarez, José Carvallo, Horacio Calcaterra, Aldo Corzo, Christofer Gonzales, Alexis Arias, Yordy Reyna y Yoshimar Yotún en las prácticas. La preocupación del DT es Arias, pues realizó trabajos diferenciados.

Hay que resaltar que la ‘Bicolor’ entrenó junto a los preseleccionados sub-18. Se formaron dos equipos y jugaron un partido de práctica para llegar con ritmo a los amistosos. Por otro lado, los ‘extranjeros’ ya empiezan a llegar en los próximos días. El arquero de Veracruz, Pedro Gallese, tiene previsto arribar hoy a Lima para incorporarse a los trabajos, mientras que Jefferson Farfán y Cristian Benavente llegarán el domingo. La idea es que Gareca pueda contar con los 23 seleccionados el lunes. ❧