Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO ONLINE: partidazo por el grupo E de la Europa League

Arsenal vs Sporting Lisboa se enfrentan por la fecha 4 de la Europa League este jueves (jueves 3:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía ESPN) en el Emirates Stadium de Londres. Los 'Gunners' quieren asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

Arsenal, líder del Grupo E de la Europa League con puntaje perfecto en tres partidos (9 puntos) y ahora va por esa cuarta victoria para mantener ese largo invicto con Unai Emery que ya está cerca de los tres meses entre torneo local e internacional.

La novedad en este partido estará en el arco de Arsenal donde Peter Cech volverá a ser titular en lugar del alemán Bernd Leno, mientras que Sporting Lisboa sufre la ausencia de Rodrigo Battaglia por lesión.

El conjunto dirigido por Unai Emery no conoce de derrotas desde el 18 de agosto de este año cuando cayeron en casa de Chelsea por 3-2 por la Premier League.

Tomorrow, we go back to work 👊#UEL pic.twitter.com/nrJ7HfU9Jy