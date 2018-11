Fundación Fútbol Más ganó premios en New York y Madrid

La organización, con presencia en Perú, obtuvo el primer lugar de los Beyond Sport Global Award 2018 en la categoría ‘Comunidades Sostenibles’, gracias a su trabajo con comunidades, a través del fútbol y el juego. Esta es la primera vez que una organización del país consigue este galardón.

El miércoles 12 de septiembre de 2018 quedará marcado como un día histórico para Perú. Desde el edificio One World Trade, ubicado en New York, lugar donde se realizó la ceremonia de premiación de los Beyond Sports Global Awards 2018 se dio a conocer que la Fundación Fútbol Más consiguió el máximo galardón en la categoría “Ciudades y comunidades sostenibles”, que está relacionada con uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Fútbol Más, con presencia en 8 naciones del mundo, recibió el primer lugar por su trabajo enfocado en demostrar que el fútbol es mucho más que un simple deporte y que puede ser utilizado como un elemento de integración social. La organización que lleva más de once años trabajando en diversas zonas como Los Olivos, San Martín de Porres, Lurín, Pucusana en Lima, y en Astobamba y Huarautambo en Pasco. En la ceremonia participaron celebridades deportivas, líderes empresariales y expertos en temas de desarrollo. Este año, cientos de iniciativas postularon a los premios, y Fútbol Más ya había estado entre los finalistas del Beyond Sport Global Awards 2015, cuando estuvo seleccionada entre las cuatro finalistas para la categoría “Deporte para la inclusión”.

El premio consistente en un galardón de reconocimiento global y una suma de dinero para seguir trabajando en su acción social, es el reconocimiento por lograr a través del fútbol a articular a barrios y comunidades, logrando unir la protección de niños, niñas y jóvenes y empoderando a los adultos para crear espacios a largo plazo. Estos premios son el equivalente al ‘Nobel del deporte para el desarrollo’ y buscan impulsar el uso de las diversas disciplinas para impactar en temáticas sociales como la discriminación, la equidad de género, la migración, entre otros. Al terminar la ceremonia, desde Nueva York, Víctor Gutiérrez, director ejecutivo de Fundación Fútbol Más, señaló: “creemos que el resultado de este premio es la consecuencia del trabajo de todo un equipo. Estamos convencidos de que el fútbol, el juego y el deporte son herramientas de transformación social. Esperamos que este premio sea el reconocimiento a todas esas comunidades que nos han abierto sus puertas para trabajar por los niños, niñas y jóvenes; y a todos nuestros socios que han confiado en el objetivo de lograr comunidades más felices y que inspiren al mundo con su ejemplo”.

Pero éste no ha sido el único logro conseguido por Fútbol Más en lo que va del año. El 24 de setiembre ocupó el primer lugar por los premios World Football Summit 2018 WFS Industry Award en la categoría ‘Mejor Iniciativa Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Fútbol’. Laceremonia se desarrolló en Madrid, España. Futbol Más compitió con otros 120 candidatos de 23 países.