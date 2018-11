Ronaldo tras derrota ante Manchester United: "La suerte se busca, pero esta vez fue un regalo"

Su gol no sirvió de mucho. Cristiano Ronaldo se pronunció luego de la derrota de Juventus ante Manchester United con un tanto al último minuto y en condición de local. Para el luso el equipo inglés no hizo nada especial para llevarse los tres puntos.

"El United no ha hecho nada especial y ha marcado dos goles. Pero no me gusta hablar de suerte porque la suerte la buscas, aunque esta vez fue un regalo", agregó el luso, que había adelantado al Juventus con un golazo de volea.

Cristiano Ronaldo anotó un golazo en el partido, el Manchester United consiguió remontar con dos goles en el 86 y en el 90, anotados por el español Juan Mata y el brasileño Álex Sandro, en propia meta.

"La Champions es especial, puedes estar ganando pero no puedes relajarte porque puede pasar de todo. Dominamos el partido, tuvimos dos o tres ocasiones para sentenciarlo y luego pagamos un momento de distracción", manifestó.

Juventus sigue como puntero en el grupo B con 9 unidades. Manchester United le sigue con 7 puntos, dejando relegados al Valencia (5) y Young Boys (1).