¿Boca o River? Buffon ya eligió a su ganador para la Copa Libertadores

La final de Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors y River Plate no solo paralizará a toda Sudamérica, sino también a parte del mundo. Así lo dejó en claro el golero italiano Gianluigi Buffon, quien habló de la superfinal y dio a su favorito.

"Por la relación que tengo con Carlos, espero que él pueda regalarse una alegría importante. Porque juntos perdimos una final de Champions, entonces quiero que haga feliz a su pueblo, y se haga feliz a sí mismo", dijo el golero tras el empate del PSG por la Champions League contra el Napoli.

Por otro lado, Buffon se refirió a los rumores que lo colocaban en el último mercado de pases en la órbita de Boca Juniors. 'Gigi' desmintió cualquier tipo de acercamiento.

"Te digo la verdad, a mi no me llamó nadie directamente. Pero sí te digo que con Carlos Tevez tengo una gran amistad porque es un chico al que quiero mucho, porque en la Juve fue un líder muy generoso. Y para mi, Carlos será siempre un amigo, aunque hablemos poco. Entonces, si me hubiesen necesitado, por él (Tevez) hubiera hecho una locura de este tipo", sentenció.

Gianluigi Buffon dejó la Juventus la pasada temporada para tomar un nuevo reto en su carrera: el PSG de Francia. Aún no ha confirmado si esta será su última campaña como profesional.

Dato: La final entre Boca Juniors y River Plate se jugará este sábado 10 de noviembre en La Bombonera.