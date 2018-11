Real Madrid vs Viktoria Plzen: Santiago Solari debuta en la Champions League 2018 | EN VIVO

Real Madrid vs Viktoria Plzen EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE desde el estadio Doosan Arena de Pilsen por la cuarta jornada del Grupo G de la Champions League 2018/19. Cotejo que marcará el debut de Santiago Solari en Europa inicia HOY a partir de las 3:00 p.m. - hora peruana y será televisado vía FOX Sports.

Real Madrid vs Viktoria Plzen: los merengues quieren seguir con la racha de victorias

Desde la sustitución de Julen Lopetegui y arribo de Santiago Solari, Real Madrid ha ganado sus últimos dos partidos contra Melilla (4-0) por Copa del Rey y Valladolid (2-0) por la Liga Santander.

"Es siempre muy bonito esta competición, que está ligada a la historia de nuestro club, son inseparables. Cuando suena el himno nos emocionamos todos: jugadores, hinchas, entrenadores... Es fantástico y yo llevo mi tercer partido y estoy muy contento de que me toque porque la he disfrutado mucho como futbolista", dijo un ilusionado Solari en la previa.

Sobre Vinicius Junior, quien fue convocado para el duelo europeo, el DT 'blanco' aseguró que: "Cuando hay un jugador que lo rompe por encima de todo ese talento no hay nadie que lo detenga, pero es un proceso que se debe dar paulativamente. Tiene cosas por aprender. Tiene 18 años, ¿cómo no va a tenerlas? Pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender".

Real Madrid vs Viktoria Plzen: los 20 citados por Santiago Solari

Navas, Casilla, Courtois, Ramos, Nacho, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

Real Madrid regresa a República Checa después de 17 años con la necesidad de ganar para no perder el primer lugar del grupo que actualmente comparte con la AS Roma de Italia. En el país checo la 'Casa Blanca' ha jugado cuatro veces, dejando el saldo de dos empates y dos derrotas.

Viktoria Plzen actualmente es líder en la liga checa con misma cantidad de puntos que el Slavia de Praga tras obtener un valioso triunfo el fin de semana frente al Banik de Ostrava. "Es uno de los partidos más grandes de mi trayectoria. Jugar con el Real, que ganó tantas veces la Champions, y recibirlos en casa, es una fiesta y una vivencia bárbara para todos", señaló el capitán Roman Hubnik.

A qué hora juegan Real Madrid vs Viktoria Plzen por la Champions League

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Honduras - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Puerto Rico - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

En qué canales ver el Real Madrid vs Viktoria Plzen por la Champions League

ESPN

UEFA Champions League APP

Real Madrid vs Viktoria Plzen | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois (Navas); Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Bale.

Plzeň: Hruška; Řezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrošovský; Havel, Čermák, Kopic; Řezníček.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Real Madrid vs Viktoria Plzen?

