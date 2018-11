Roma vs CSKA Moscú EN VIVO vía ESPN: por la cuarta fecha de Champions League

EN VIVO | Roma vs CSKA Moscú se enfrentan este miércoles (12:55 horas vía ESPN) en un duelo por la fecha cuatro del Grupo G de la Champions League, desde el Arena CSKA. Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto por larepublica.pe

Mientras Roma llega a este duelo con igualdad en puntaje con Real Madrid, equipo que esta fecha enfrentará a Viktoria Plzeñ, el rival y local, llega con un derrota y un empate en su recorrido por esta edición de Champions League.

Roma vs CSKA Moscú también se enfrentaron en la tercera fecha de la presente Champions League. En aquella oportunidad, los italianos vencieron 3 a 0, con goles de Edin Džeko y Cengiz Ünder, triunfo que les permite coliderar la clasificación del grupo G.

En el Grupo G, en el que se enfrentan Roma vs CSKA Moscú, la clasificación muestra que Real Madrid, de España, acumula 6 puntos y ocupa el primer lugar por mejor diferencia de goles, mientras que Roma lo sigue en el segundo puesto también con 6 unidades. CSKA Moscú está en la tercera posición con 4 puntos, y Viktoria Plzeñ cierra la clasificación con solo 1 punto.

Roma vs CSKA Moscú EN VIVO: Posibles alineaciones

Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Santon, De Rossi, N'Zonzi, Under, Pellegrini, El Shaarawy y Dzeko.

CSKA Moscú: Pomazun, Fernandes, Becao, Chernov, Magnusson, Nababkin, Clasic, Akhmetov, Sigurdsson, Oblyakov y Chalov.

Roma vs CSKA Moscú EN VIVO: Horarios de duelo por Champions League 2018

Perú - 12:55 p.m.

Colombia - 12:55 p.m.

Ecuador - 12:55 p.m.

Panamá - 12:55 p.m.

México - 11:55 a.m.

Guatemala - 11:55 a.m.

Honduras - 11:55 a.m.

Costa Rica - 11:55 a.m.

Nicaragua - 11:55 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 1:55 p.m.

Puerto Rico - 1:55 p.m.

Venezuela - 1:55 p.m.

Bolivia - 1:55 p.m.

Paraguay - 1:55 p.m.

Argentina - 2:55 p.m.

Uruguay - 2:55 p.m.

Chile - 2:55 p.m.

Brasil - 2:55 p.m.

España - 7:55 p.m.

Roma vs CSKA Moscú EN VIVO vía ESPN

Relatos: Jorge Barril

Comentarios: Vito de Palma

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Roma vs CSKA Moscú?

