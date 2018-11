Valencia vs. Young Boys EN VIVO: disputan duelo por Grupo H de Champions League

EN VIVO | Valencia vs. Young Boys, tanto españoles como suizos se enfrentarán este miércoles (12:55 horas vía FOX Sports) en un duelo por la fecha cuatro del Grupo H de la Champions League, desde el Estadio de Mestalla. Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto por larepublica.pe

Para este encuentro, ambos equipos llegan con la esperanza de obtener los tres puntos que les permitan soñar con avanzar en esta edición de Champions League, ya que el triunfo les ha sido esquivo en las primeras fechas. Aún así, dependerá de lo que suceda en el Juventus vs Real Madrid, ya que un triunfo de los ingleses dejaría sin chance a los españoles y suizos.

Valencia vs Young Boys también se enfrentaron en la tercera fecha de la presente Champions League. En aquella oportunidad, ambas escuadras empataron 1 a 1 con goles de Guillaume Hoarau, por los suizos, y Michy Batshuayi, por los españoles.

Valencia vs Young Boys EN VIVO por el Grupo H dela Champions League

En el Grupo H, en el que se enfrentan Valencia vs Young Boys, la clasificación muestra que Juventus, de Italia, acumula 9 puntos y ocupa el primer lugar, mientras que Manchester United, de Inglaterra, lo sigue en el segundo puesto con 4 unidades. Valencia está en la tercera posición con dos puntos, y Young Boys cierra la clasificación con solo 1 punto.

Tal cual pasó en el primer encuentro de ambos equipos, las esperanzas de gol del equipo español recae en el belga Michy Batshuayi, ya que Cheryshe y, Murillo están lesionados.

Valencia vs Young Boys EN VIVO: Posibles alineaciones

Valencia: Neto; Wass, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Coquelin, Kondogbia, Guedes: Rodrigo, Batshuayi

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Hoarau, Assalé

Valencia vs Young Boys EN VIVO: Horarios de duelo por Champions League 2018

Perú - 12:55 p.m.

Colombia - 12:55 p.m.

Ecuador - 12:55 p.m.

Panamá - 12:55 p.m.

México - 11:55 a.m.

Guatemala - 11:55 a.m.

Honduras - 11:55 a.m.

Costa Rica - 11:55 a.m.

Nicaragua - 11:55 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 1:55 p.m.

Puerto Rico - 1:55 p.m.

Venezuela - 1:55 p.m.

Bolivia - 1:55 p.m.

Paraguay - 1:55 p.m.

Argentina - 2:55 p.m.

Uruguay - 2:55 p.m.

Chile - 2:55 p.m.

Brasil - 2:55 p.m.

España - 7:55 p.m.

Valencia vs Young Boys EN VIVO vís Fox Sports 2

Relatos: Federico Bulos

Comentarios: Damián Trillini

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Valencia vs Young Boys?

Si quieres seguir en Internet el Valencia vs Young Boys, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.