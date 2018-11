Juventus vs Manchester United EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la Champions League

Ver EN VIVO | Juventus, con Cristiano Ronaldo, vs Manchester United este miércoles 7 de noviembre ONLINE | EN DIRECTO desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN en el estadio 'Juventus Stadium' de Turín. El partido entre 'bianconeris' y 'red devils' corresponde a la fecha 4 del Grupo H de la UEFA Champions League 2018-19. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de larepublica.pe.

La Juventus de Turín podría clasificarse por quinto año consecutivo a octavos de Champions League si no pierde ante el Manchester United y lo podría hacer como primero de su grupo si sale airoso frente a los 'Diablos Rojos', que han recuperado la senda de la victoria con sus dos últimos triunfos consecutivos en la Premier League, pero que en Europa aún no han despegado.

La escuadra 'bianconeri', de la mano de Cristiano Ronaldo, llega al encuentro como líder del Grupo H tras conseguir la victoria en los tres partidos de la Fase de Grupos. En el último encuentro se impuso al United 0-1 en el mismísimo 'teatro de los sueños', el 'Old Trafford', gracias a un gol del argentino, Paulo Dybala; que ya suma 4 dianas en el certamen continental.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri ha demostrado ser infranqueable defensivamente. Lleva seis goles a favor y ninguno en contra.

En la Serie a es líder indiscutible gracias a un inicio impecable con 10 victorias y solo un empate, por lo que suma 31 unidades, seis por encima del segundo clasificado. En su último compromiso por liga logró el triunfo frente a su par del Cagliari (3-1) en el 'Juventus Stadium'.

Para este duelo, tal como sucedió en United, todos los focos apuntarán a la figura portuguesa, Cristiano Ronaldo. El futbolista lusitano aún no se ha estrenado en Champions League y estará muy motivado para marcar ante su exequipo.

Por su parte, el Manchester United vuelve a respirar y sonreír después de los dos triunfos ligueros ante el Bournemouth y Everton, respectivamente.

Pero en Liga de Campeones está lejos del nivel esperado y tras ganar al Young Boys (0-3), sólo pudo empatar sin goles frente al Valencia y perder en casa ante la 'Vecchia Signora'; ambos en el recinto 'red devils', lo que no le permite más fallos si aún quiere acceder a fases finales de la Champions League.

