Conor McGregor fumó marihuana con exgloria del Boxeo mundial [FOTO]

El luchador de artes marciales mixtas (UFC), Conor McGregor, conocido tanto dentro como fuera del octágono por sus excentricidades, ha vuelto a protagonizar otro acto polémico que ha provocado más de un comentario entre sus seguidores y detractores.

El irlandés está promocionando su nueva marca de whisky y aprovechó los actos promocionales para recibir en Dublin (California) al boxeador estadounidense, Mike Tyson, con el que en el pasado tuvo algún altercado verbal.

Ambos atletas y ahora empresarios intercambiaron productos en mencionado encuentro. Conor McGregor conoció del negocio de Mike Tyson: marihuana de la plantación que tiene en ese estado norteamericano, donde es legal cultivar esa droga; y se animó a probarla.

En una imagen subida a Instagram por el propio McGregor, se puede ver a éste fumando la marihuana que le trajo su nuevo amigo. "Algunas risitas con esta Cherry Pick Kush", señala el luchador sobre la variedad que planta Tyson.

"Fue un honor probarla y te deseo a ti y a todo tu equipo todo lo mejor en este proyecto", le decía en otra publicación McGregor a Tyson.

Asimismo, el irlandés dejó atrás viejas rencillas con el exboxeador estadounidense. "Hablaste de mí en el pasado y no me gustó oírlo, pero me alegró hablar contigo cara a cara, cerrar eso y divertirme un poco", acotó.