Selección peruana: el difícil grupo de la 'Bicolor' en el Sudamericano Sub 20

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó este martes en el Teatro Municipal de Rancagua el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 Chile 2019 y la selección peruana sub-20, dirigida por Daniel Ahmed, ya conoce a que equipos enfrentará en la 29° edición del certamen más importante de la categoría en Sudamérica.

La ‘Bicolor' integra el grupo más difícil de la competición: el B y se medirá ante Uruguay, Paraguay, Argentina y Ecuador y debutarán ante los charrúas. Mientras que en el grupo A, el anfitrión Chile chocará contra Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia.

Fixture de los partidos de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20

Fecha 1: Uruguay vs Perú - viernes 18 de enero – Talca

Fecha 2: descansa

Fecha 3: Paraguay vs Perú – martes 22 de enero - Talca

Fecha 4: Perú vs Ecuador – jueves 24 de enero – Curicó

Fecha 5: Argentina vs Perú – sábado 26 de enero - Talca

El Sudamericano Sub 20 de Chile se jugará del 17 de enero al 10 de febrero de 2019 en las tres sedes elegidas: Estadio El Teniente de Rancagua, Estadio Fiscal de Talca y y Estadio La Granja de Curicó. En un momento, se tomó en cuenta a las ciudades de Concepción y Talcahuano, pero por falta de apoyo se se escogió a Rancagua como sede principal.

El evento otorgará 4 plazas para el Mundial Sub 20, que se jugará a partir de mayo del mismo año en Polonia. También se concederán 3 cupos, además de Perú, para los Juegos Panamericanos de 2019 que se realizará en nuestro país.