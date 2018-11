Lokomotiv vs Porto EN VIVO: HOY con Farfán por la jornada 4 de Champions League

Ver EN VIVO | Porto vs Lokomotiv Moscú de Jefferson Farfán este martes 6 de noviembre ONLINE | EN DIRECTO desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN en el estadio 'do Dragao' de Portugal. El partido entre los 'rojiverdes' y 'dragones' corresponde a la fecha 4 del Grupo D de la UEFA Champions League 2018. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Este martes se juega una fecha más de la UEFA Champions League 2018 - 2019. El FC Porto y el Lokomotiv Moscú, del peruano Jefferson Farfán, se enfrentarán en el Estadio 'do Dragão', en cotejo correspondiente al Grupo D.

En primer lugar, los 'dragones' llegarán al encuentro como líderes de la serie D; plaza donde se ubican con 7 puntos y mas 3 en el diferencial de goles.

De forma más específica, el equipo dirigido por, Sérgio Conceição, igualó contra el Schalke 04 (1-1), venció al Galatasaray (1-0) y derrotó al Lokomotiv (3-1), conjunto de resultados que han llevado a la escuadra lusitana a situarse con comodidad en el liderato.

Por su parte, los 'pupilos' de, Yuri Siomin, afrontará el duelo en el último puesto; ubicación que ocupan con 0 unidades y menos 6 en el diferencial de anotaciones.

Su desempeño registra una derrota contra el Galatasaray (3-0), una caída por la mínima contra el Schalke 04 (1-0) y otra derrota contra el Porto (3-1); por lo que una victoria sería indispensable para intentar mantener con vida las esperanzas de avanzar hacia la fase de eliminación directa.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

📸 The lads have completed their pre-match training session at Estádio do Dragão #UCL #FCPvLMFC pic.twitter.com/ew7Dxxfvlc