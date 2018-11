Nicolás Córdova sobre derrota en el clásico: "Es una ventaja que un equipo descanse y el otro no"

La derrota de Universitario ante Alianza Lima cortó a los 'cremas' una racha de seis partidos invicto. Nicolás Córdova, técnico del equipo merengue resaltó en conferencia de prensa que el factor físico influyó en los cremas, que jugaron a mitad de semana, algo que no pasó con los blanquiazules.

"Es demasiada ventaja, demasiada, que un equipo descanse, y el otro, no. No es culpa de Universitario que San Martín no tenga cancha para jugar. so lo tiene que revisar la famosa Comisión de Licencias. Y quieran o no, a nosotros se nos agotaron las baterías", dijo el chileno.

Nicolás Córdova se refirió al hecho que Alianza Lima no jugara ante la Universidad San Martín a mitad de semana debido a la falta de campo. Esto significó que el equipo íntimo llegara más descansado al encuentro con la 'U'. En cambio, Universitario tuvo un duro cotejo con Sporting Cristal el pasado martes.

"Es evidente que no podíamos hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Germán (Denis) estaba muerto. No daba más. 'Chiquitín' (Quintero), lo mismo. El partido del martes fue muy intenso. Por lo tanto, es obvio que en algún momento, te pasa", manifestó.

Universitario ahora jugará contra Deportivo Municipal este martes en el estadio Monumental con la consigna de sumar tres puntos y alejarse de una vez del descenso.