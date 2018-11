Racing vs Newell’s EN VIVO ONLINE: chocan HOY por la Superliga Argentina 2018

Racing Club vs Newell’s Old Boys EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports: juegan HOY en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 11 de la Superliga Argentina 2018. Este partido está programado para las 3:45 p. m. (hora peruana) y 5:45 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

Racing vs Newell’s: ¿cómo llega la ‘Academia’ a este duelo de Superliga Argentina?

Racing (1° con 23 puntos) es el gran favorito para llevarse los tres, ya que este domingo enfrentará a uno de los equipos está de mitad de tabla para abajo y viene de vencer 2-1 a San Lorenzo en el mismo recinto deportivo donde esta tarde será local.

Comandado por la experiencia del capitán Lisandro López, quien en Superliga Argentina lleva siete goles, la ‘Academia’ se muestra como un equipo de vocación ofensiva, pero aún atraviesa por momentos irregulares, tal como le sucedió con San Lorenzo, con el que jugó un mal primer tiempo, pero tuvo la capacidad de reponerse y remontar el marcador.

"Se nos había ido cinco puntos, pero no hay que confundir el mensaje, que es claro: para jugar hay que tener huevos, no para tirarse a los pies y dar patadas, sino tener huevos para pedirla (la pelota), para asociarse y para jugar. Estamos jugando bien, no hay que confundir", dijo Eduardo Coudet, técnico de Racing Club de Argentina.

Racing vs Newell’s: ¿cómo llega la ‘Lepra’ a este compromiso de Superliga Argentina?

Newell’s Old Boys (16° con 11 unidades) llega con la moral abajo luego de haber perdido el clásico rosario ante Rosario Central el último jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En lo que respecta a la Superliga Argentina, los ‘Leprosos’ no han podido ganar ningún partido en condición de visitante. El futuro del entrenador Omar De Felippe es incierto si es que esta tarde pierden contra Racing Club.

Alineaciones probables del Racing vs Newell’s EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2018

Racing Club: García; Saravia, Sigali, Orban, Soto; M. Díaz; Zaracho, Centurión, Pol Fernández; Cristaldo y Lisandro Lopez.

Newell's Old Boys: Aguerre; Nadalin, Paredes, Callegari, Bittolo; Amoroso, Bernardello, Rivero, Fertoli; Formica, Leal u Oviedo.

¿A qué hora comenzará el Racing vs Newell’s EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2018?

México - 2:45 p. m.

Perú - 3:45 p. m.

Ecuador - 3:45 p. m.

Colombia - 3:45 p. m.

Bolivia - 4:45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 4:45 p. m.

Venezuela - 4:45 p. m.

Paraguay - 4:45 p. m.

Argentina - 5:45 p. m.

Uruguay - 5:45 p. m.

Chile - 5:45 p. m.

Canal para ver el Racing vs Newell’s EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2018

Fox Sports

Narración: Jorge Kieffer

Comentarios: Julián Fernández y Roberto 'Titín' Drago

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Racing vs Newell’s por Superliga Argentina 2018 ?

LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.