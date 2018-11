Novak Djokovic vs Karen Khachanov HOY EN VIVO: chocan por la final del Masters de Paris

Ver EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Novak Djokovic vs Karen Khachanov se enfrentan en la final del Masters 1000 de Paris desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Lo transmitirán por ESPN 2 y además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

El número uno contra el 18 chocarán en una final inédita del Masters 1000 de París. Ambos tenistas se han cruzado en el ciurcuito masculino en una sola oportunidad. Fue en los octavos de final del Tercer Grand Slam de la temporada, donde el serbio se impuso por 6-4,6-2 y 6-2.

The Novak Express rolls on to 22 wins. 🚄 Today, @karenkhachanov will attempt to cause delays and derail the nonstop service: https://t.co/97rwdvyKS4 #RolexParisMasters pic.twitter.com/qb8TGThWKx

Novak Djokovic llegó a su quinta final en el Masters 1000 en París tras superar al suizo Roger Federer por 7-6(6), 5-7, 7-6(3). Esta final será muy especial para el serbio porque puede sumar su 33 torneo de esa categoría e igualar al español Rafael Nadal.

‘Nole’ ha recobrado su mejor nivel y quedó demostrado ante Federar, de 37 años, en uno de los más ajustados y emocionantes de los 47 enfrentamientos que han protagonizado ambos. Novak Djokovic acumulada 23 victorias consecutivas y ha ganado los dos últimos Grand Slam, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, pero también los dos últimos Masters 1.000, Shangai y Cincinnati.

Por su parte, Karen Khachanov clasificó a esta instancia tras vencer al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 6-1 y a sus 22 años, jugará su primera final de esta categoría. El ruso, joven promesa que se ha eliminado a tres Top “10” en el torneo (el estadounidense John Isner, el alemán Alexander Zverev y Thiem), está llamado a ser uno de los rostros del tenis del futuro. Comenzó la temporada en el puesto 45 y la acabará en el 12.

Khachanov jugó su segunda semifinal de un Masters 1.000 después de haber caído en agosto pasado en la de Toronto contra el español Rafael Nadal, se convierte en el primer ruso en llegar al último escalón de un campeonato de esta categoría desde Nicolay Davydenko en Shangai 2009.

Guess where the ball will drop at match point of the final with "The Spoiler" and try to win an autographed ball by the #RolexParisMasters champion! ➡️ @karenkhachanov 🆚 @DjokerNole https://t.co/siwLRWykSS 🔮 pic.twitter.com/e6SRoC2o9v