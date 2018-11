Independiente vs Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE: por la jornada 11 de la Superliga Argentina

VER EN VIVO Independiente vs Argentinos Juniors se juega este domingo 4 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona. Este duelo irás desde las 9:00 am (hora peruana) y es correspondiente a la jornada 11 de la Supelriga Argentina. Será transmitido vía TNT Sports; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El ‘Rojo’ llega al Independiente vs Argentinos Juniors luego de perder en la última fecha de la Superliga Argentina por 4-2 ante el Atlético Tucumán donde jugaron en calidad de visita. En sus últimas cinco duelos han logrado dos derrotas, dos triunfos y un empate.

Club Atlético Independiente en esta ocasión jugará en calidad de vista en el Estadio Diego Armando Maradona ante un Argentinos Juniors que andan de capa caída en el torneo argentino. En el papel el ‘Rojo’ tiene un partido accesible, sin embargo el ‘Bicho’ puede soprender y encontrar la victoria que necesita.

Los dirigidos por Ariel Holan marchan en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la Superliga Argentina con 13 unidades.

Al frente estará el ‘Bicho’ que llega diezmado al Independiente vs Argentinos Juniors, luego de acumular tres derrotas acumuladas y solo han sumado 6 puntos en diez jornadas disputadas que los ubican en el último puesto.

Argentinos Juniors no ven el triunfo desde la fecha 4 de la Superliga Argentina cuando venció 2-0 a Lanús en calidad de local. En la última fecha de la Superliga Argentina, cayeron ante el Newell's por 2-0, donde el DT del 'Bicho', Ezequiel Craboni, realizó una autocrítica. “Hay que estar más concentrado y trabajar más, soy el primer responsable de todo esto. Vamos a ver qué se puede cambiar. Cuando perdes tres partidos seguidos no es casualidad”.

Si revisamos el historial de los Independiente vs Argentinos Juniors, los resultados arrojan que ambas escuadras se midieron en 126 ocasiones. El ‘Rojo’ ganó en 51 oportunidades convirtiendo 207 goles. Por su parte, el ‘Bicho’ logró salir victorioso en 34 encuentros, y convirtió 154 dianas; ambos empataron 41 duelos.

#AAAJ Los 19 jugadores del Bicho para enfrentar a Independiente en el Estadio Autocrédito Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/qTWXLNYUhP — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) 3 de noviembre de 2018

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Superliga Argentina, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo del Independiente vs Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

México - 9:00 am

Perú – 9:00 am

Colombia - 9:00 am

Ecuador - 9:00 am

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) – 10:00 am

Bolivia - 10:00 am

Venezuela - 10:00 am

Paraguay - 10:00 am

Argentina – 11:00 am

Uruguay - 11:00 am

Brasil - 11:00 am

Independiente vs Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE: Alineaciones probables por la Superliga Argentina

Independiente: Campaña; brítez, Bustos, Figal, Gaibor; Domingo, Sánchez Miño, Meza, Giglioti; Cerutti, Benítez.

Argentinos Juniors: Chávez; Torre´n, Sandoval, Bojanich, Montero; Barboza, Mac Allister, Méndez, Ilarregui, Toledo, Verón.

Canal para ver el Independiente vs Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

TNT Sports

Narración: Gustavo Cima

Comentarios: Damián Manusovich

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Independiente vs Argentinos Juniors por la Superliga Argentina?