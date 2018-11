Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO: 'merengues' por el triunfo en Liga Santander

Ver EN VIVO | Real Madrid vs Valladolid este sábado 3 de noviembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana) por la jornada 11 de la Liga Santander en el Estadio 'Santiago Bernabéu'. El duelo entre 'merengues' y 'pucelanos' será transmitido por DirecTV Sports; asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE minuto a minuto por larepublica.pe.

Real Madrid vs Valladolid: 'blancos' en busca de paz

Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu en busca de 'paz'. Los 'merengues' disputarán su primer partido en casa bajo el mando del estratega argentino, Santiago Solari, en una situación tan atípica como frustrante para la afición: perdido en la mitad de la tabla después de recibir una goleada por 5-1 en Barcelona para medirse a un ‘modesto’ Valladolid, que lo mira desde arriba.

La escuadra 'pucelana', con un valor de mercado de 38 millones, será el que intentará conservar su sitio en la zona europea de la tabla; mientras que el Real Madrid, con una plantilla mucho más cara, aproximadamente, saldrá al verde de su feudo para buscar revertir la difícil situación que atraviesa el club en el torneo doméstico.

“Uno siente cosas especiales cuando va al Bernabéu como hincha. O a mí me pasa cuando voy a mi asiento. Como jugador es indescriptible y así lo viviré mañana como entrenador", atinó en primera estancia, Santiago Solari, en la previa del encuentro.

"No creo que esté muy alejado de lo que vivo como hincha. Este grupo es bueno y ha hecho soñar al hincha. El aficionado, que venga a apoyarnos en este momento y que nos ayuden a encendernos”, subrayó el popular 'indiecito'.

Más que ganarse la confianza de la afición, Santiago Solari necesita convencer al palco de honor para permanecer en el banquillo más allá de las dos semanas como interino que le permite el reglamento.

Destacar que, para lograr convencer al núcleo madrileño; tiene tres partidos para hacerlo: Valladolid, Viktoria Plzen en Champions y Celta.

