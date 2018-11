Boca Juniors vs River Plate: Los primeros memes de la gran final de Libertadores

Boca Juniors y River Plate, según los comentarios de los hinchas, disputarán el partido del siglo. Los equipos equipos más populares de Argentina jugarán una inédita final en la Copa Libertadores 2018. Este tema es uno de los más calientes en Facebook.

El duelo Boca Juniors vs River Plate se jugará primero el próximo sábado 10 de noviembre en La Bombonera; mientras que el segundo será el 24 del mismo mes en el estadio Monumental.

Sobre este encuentro se ha generado una alta expectativa y no solo en Argentina, sino en todo el planeta fútbol. El Boca Juniors vs River Plate ha sido comparado con un Real Madrid vs Barcelona en una final de Champions League.

Sin duda ha sido el suceso más comentado en los últimos días tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. En esta última plataforma han surgido los populares e infaltables memes.

Los usuarios de la Internet no han podido ocultar su emoción por el Boca Juniors vs River Plate. Algunos ha llegado a decir que este partido marcará un antes y un después en la historia del fútbol.

Los memes que se viralizaron por Facebook y Twitter no han tardado en hacerse viral.