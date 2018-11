Ricardo Gareca sobre posible modificación de 'Ley Oviedo': "Estamos muy preocupados"

El pasado martes 30 de octubre, el Pleno del Congreso de la República aprobó modificar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mas conocida como ‘Ley Edwin Oviedo’, en primera votación, la misma que será ratificada la próxima semana.

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, se pronunció este viernes sobre la decisión determinada por el Congreso. Durante la conferencia de prensa donde presentó las lista de 23 jugadores para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Costa Rica, el ‘tigre’ aseguró que todos los que conforman la FPF están muy preocupados ante una posible desafiliación de Perú.

“Estamos muy preocupados. De algo que entendemos que debería ser un momento lindo por lo que vivimos (Rusia 2018), porque el Perú está situado en el concepto mundial. Todos estos inconvenientes que están sucediendo, a uno lo preocupa”, dijo Gareca.

“Se han tomado decisiones importantes que han cambiado el curso del fútbol peruano pero parece que está todo mal. A lo mejor para muchos nos tendríamos que ir todos.. La gestión que se viene haciendo, me parece que es muy buena gestión pero este problema es una preocupación de todos los que conformamos la Federación Peruana”, añadió.

Si el Congreso aprueba en segunda votación la derogación de la ley, la FIFA podría desafiliar a la FPF de todo tipo de competiciones oficiales por intromisión gubernamental, por lo que la selección peruana. Es decir, la Bicolor se perdería La Copa América 2019 y 2020, Eliminatorias a Qatar 2022, Sudamericano Sub 17 y Sub 20, amistosos Fecha FIFA, Mundial Sub 17.