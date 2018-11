Eddie Fleischman y su insólita propuesta para mejorar en la Copa Libertadores [VIDEO]

En el programa Fox Sports Radio Perú de este último jueves se debatió la actuación de los clubes peruanos en copas internacionales, específicamente la Copa Libertadores. Los números lo dicen, la participación de los equipos nacionales no es muy pobre, quedándose en la mayor parte de las ocasiones en primera fase.

El tema nació a partir del análisis del club Alianza Lima en la última Copa Libertadores. Al respecto, Julio César Uribe calificó como pésima la actuación del cuadro 'blanquiazul'. Esto dio pie a que el periodista Eddie Fleischman ubicara algunas de las razones de estas paupérrimas actuaciones y ofreciera una propuesta para mejorarlas.

Flesichman propuso que se cambie el calendario anual del fútbol peruano es decir, iniciar el campeonato a mitad de año y concluirlo a mitad del próximo año, tal y como se hace en las ligas europeas.

"Mi opinión es que lo ideal sería que la temporada inicie a mitad de año, cambiemos el calendario con el calendario europeo y que empiece en agosto la temporada y termine en mayo, y entonces cuando agarras la Libertadores, lo agarras con el equipo cuajado, con el equipo asentado", aseguró Fleischman.

Fleischman agregó que de empezar la Copa Libertadores en febrero, el equipo (que ya empezó a jugar desde agosto) llega al torneo internacional ya rodado y no saliendo de pretemporada con los 'injertos' recién llegados.

Además, indicó que el campeonato descentralizado no debería parar en fecha FIFA. "El calendario acá nos hace mucho daño, el calendario cargado y suspendiendo partidos porque hay fechas de selección, eso es una tontería el fútbol local debe seguir cuando juega la selección, no debe parar, para que haya más tiempo de descanso, los equipos no llegan a punto a la Copa", indicó.