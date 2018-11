El ritmo lo pone Quevedo

Era 1996 y don Willy Quevedo hacía estallar de emoción al Cusco porque anotó el gol del triunfo con el cual Cienciano venció 2-1 a Alianza Lima. Su esposa Maritza apenas podía celebrar desde la tribuna porque en su vientre llevaba a quien desde el 22 de febrero de 1997 se llamaría Kevin.

Ahora con 21 años, Kevin Quevedo está escribiendo su propia historia en el fútbol. Su buen juego lo llevó a vestir la camiseta de Universitario y posteriormente fichar por el club de sus amores, Alianza Lima. A pesar de su corta edad, el ‘27’ íntimo ha sufrido tropiezos por sus malas decisiones, pero en una entrevista con La República deja en claro que es parte del pasado.

Tras dos años, ¿cómo evalúas tu desempeño con Alianza Lima?

He ido creciendo de a pocos en base a lo que quiero, lo tengo en mente. Le agradezco al profesor Bengoechea por hablarme mucho y hacerme entender lo importante que es esta carrera.

¿ Por qué te hiciste hincha de Alianza Lima?

Desde muy chiquito. Siempre me gustó su hinchada. La familia por parte de mi mamá es aliancista. De niño no me perdía ni un partido de Alianza. Admiraba mucho a Waldir Sáenz.

¿Por qué sí has logrado llegar al primer equipo de Alianza Lima y en Universitario no?

Yo creo que en la ‘U’ fue por falta de oportunidades. Las esperé, pero lamentablemente no se pudieron dar. El profesor Roberto Chale me hizo debutar con Universitario, dos partidos, uno jugué 25 minutos. Pero antes de ello el profesor Pablo Bengoechea me dijo que iba a jugar en Alianza Lima.

¿Cómo te sentiste de que Bengoechea te llame la atención públicamente?

Me fastidió mucho. Fue duro el castigo de no estar en el equipo. Soy consciente de que cometí errores, yo sé lo que hice y estaba en todo su derecho de castigarme.

¿Crees que fue muy duro?

Fastidia un poco, pero me ayudó a reflexionar a valorar lo que tengo y no echarlo todo a la borda. Esos errores ya no se pueden volver a cometer.

¿No supiste manejar la popularidad?

No fue brusco, pero sí noté el cambio. El separarme un poco de mis amigos. No salir a la calle, ya no estar en la esquina. Reconozco que he tomado malas decisiones, pero volví al camino correcto.

¿Cuánto tuvo que ver el nacimiento de tu hija?

Doménica es mi motivación adicional. Es el mejor regalo que me ha dado la vida.

¿Has logrado conversar con el técnico Ricardo Gareca?

Lo conocí cuando integré la Sub-20 en el 2017. Hablamos mucho y me aconsejaba. Me decía que me atreva, que sea más veloz, tocar rápido el balón.

¿Qué crees que te falta para ser convocado a la selección?

Repotenciar mi cuerpo, mejorar mi juego, anotar goles, ser más desequilibrante.

¿ A qué jugadores en el mundo admiras?

Sigo mucho a Juan Cuadrado, Neymar y Kylian Mbappé.