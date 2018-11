La severa sanción que evalúa ponerle Conmebol a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es consciente que no dirigirá a River Plate en las dos finales de Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors por incumplir la sanción de la Conmebol en el duelo por 'semis' contra Gremio, pero este no sería el único castigo.

La Conmebol ya le abrió un expediente y le estaría dando una sanción aún mayor que incluiría lo siguiente:

- No estar presente ni siquiera en los estadios donde se disputarán la final (La Bombonera y el Monumental de Núñez).

- Se evalúa que tampoco dirija el último entrenamiento de River Plate antes de cada duelo con Boca.

Asimismo, por no respetar el artículo 76 del Reglamento Disciplinario, la sanción iría más allá de esta Copa Libertadores e incluso llegaría al ámbito mundial.

“Cuando la infracción cometida se califique de grave, particular aunque no exclusivamente se trate de intentos de influir ilícitamente en los resultados de partidos, corrupción, conducta incorrecta frente a los oficiales de partido, la Conmebol solicitará a la FIFA la extensión al ámbito mundial de las sanciones que hayan impuesto”, dice el artículo 80.

Es decir, si River Plate gana la Copa Libertadores 2018 y clasifica al Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo tampoco podría dirigir allí, si es que le dan dos fechas más muy aparte de las finales contra el 'Xeneize'.

¿Cuándo se conocería el fallo de la Conmebol?

La decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol se estaría emitiendo el próximo lunes desde su sede principal, en Asunción, Paraguay.

Marcelo Gallardo incumplió el reglamento contra Gremio

El estratega argentino tenía prohibido comunicarse con su comando técnico y jugadores en el estadio Arena do Gremio, pero el 'Muñeco' terminó ingresando al vestuario 'Millonario' en el entretiempo (su equipo perdía 1-0) y se mostró desafiante cuando algunas personas le recriminaron su accionar.

Post partido, Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y reconoció que cometió un error, más no se arrepintió: “Creo que es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajo. Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y yo también lo necesitaba. Tal vez incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario, pero la reconozco y la asumo. Era lo que yo sentía que tenía que hacer, no me arrepiento para nada", precisó.