¿Se va o se queda? Conoce el futuro de Germán Denis, el goleador de Universitario de Deportes

Desde que fue presentado como el flamante delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis se ganó el cariño de la fanaticada crema. Su entrega dentro y fuera en el campo de juego y sus goles -5 en el Torneo Clausura 2018- fueron suficiente para que el ‘Tanque’ se convierta en pieza fundamental para Nicolás Córdova.

En más de una ocasión el goleador argentino indicó que se siente enamorado de la ‘U’ y a daría lo que fuera para cumplir el objetivo: salvar el descenso. Bueno, a falta de cuatro fechas para que termine el Torneo Clausura, Universitario de Deportes está cerca de cumplir esta meta y hay una pregunta que cae madura: ¿Qué pasará con Germán Denis? .

El artillero indicó que desea continuar defendiendo los colores de la ‘U’ - Su contrato vence en Diciembre-, pero hasta el momento no habló con ningún dirigente. “Hasta ahora, no hemos hablado nada. Yo no tendría problemas para conversar (sobre la renovación). Es para analizarlo con los dirigentes para ver qué es lo que pretenden. Si hay un buen acuerdo, yo estaría feliz (quedarse)”.

A pesar de sus 37 años, el ‘Tanque’ indicó que se encuentra físicamente bien, tener una regularidad le permitió encontrar su mejor versión futbolística. “Jugar esta gran cantidad de minutos, a pesar de mi edad, me siento en plenitud. Me siento muy bien. Los últimos minutos sí estoy sintiendo el desgaste físico”, expresó el delantero.

Y dale U!!!

Hoy más q nunca https://t.co/Z0Hkl2lHha

— Germán Tanque Denis (@germandenis1981) 7 de septiembre de 2018

Eso se pudo apreciar en los últimos minutos en el duelo ante Sporting Cristal, el atacante estudiantil sintió el rigor del encuentro y no pudo anular la presión de los defensores 'rimenses'.

Pero, Germán sabe que en estos momentos no hay excusa que valga y siempre debes dar el 100% de tu capacidad. “Estuve en esta situación de pelear el descenso. Me tocó en Italia”, señaló.

Ahora se mentaliza en seguir con la racha goleadora y anotar ante el clásico rival: Alianza Lima. Es el primer clásico que jugará en el fútbol peruano y a pesar de no contar con la fanaticada crema-El partido es con público local- el delantero sabe que los cremas estarán presente, porque la ‘U’ nunca juega sola, juega con su hinchada.