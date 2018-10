En capilla

En el Congreso, lejos de una cancha de fútbol, se puede decidir el destino del fútbol peruano. Ayer en la mañana, en el Pleno se aprobó en primera votación, con 59 votos a favor, 3 en contra y 41 abstenciones, el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF) –que muchos catalogaron como Ley Oviedo–, aprobada en enero de este año, en plena efervescencia tras clasificar al Mundial (Rusia 2018) después de 36 años.

Esta norma deja en claro que la FPF es un ente autónomo, así también en lo deportivo, administrativo y financiero, tal como lo exige la FIFA. Sin embargo, también extendía el mandato hasta el 2020 gracias a una disposición complementaria. “El proceso eleccionario para la FPF se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual Junta Directiva hasta dicha oportunidad”, señala. La FPF ha manifestado que vienen adecuando sus estatutos para las elecciones que han sido programadas en diciembre del 2019, aunque inicialmente el ciclo de Edwin Oviedo terminaba en noviembre de este año.

Este es el punto que los congresistas buscan derogar. “La FPF puede hacer con sus estatutos todos los cambios que quiera, pero no pueden utilizar ley con nombre propio”, señala Gloria Montenegro, integrante de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte a donde pudo regresar este proyecto de ley pero en una cuestión previa no se aprobó (45 votos a favor, 47 en contra y 10 en contra).

Sin embargo, la próxima semana se pasará a una segunda votación, en la que si se aprueba, lo más probable es que la FPF será suspendida, con lo cual incluso se podría perder hasta la sede para el Mundial Sub 17.

¿Qué puede pasar?

Si la FIFA decide suspender a la FPF, los clubes peruanos no podrán participar de torneos internacionales (Libertadores, Sudamericana), la selección no podría disputar tampoco campeonatos oficiales (Copa América y eliminatorias) y podríamos perder la sede del Mundial Sub 17 del 2019, así como la sede de la final única de la Sudamericana.

La FPF emitió un comunicado donde señala que la FIFA y Conmebol están al tanto de la situación y que “esto llevará a un proceso de evaluación de sanciones, incluida la suspensión”. Mientras los días pasan, la situación se pone más tensa. La próxima semana será la segunda votación.

Hay un sector que pide que Edwin Oviedo –que tiene problemas judiciales– dé un paso al costado, aunque eso se ve improbable. Lo más perjudicado será el fútbol peruano, si es que queda excluido de competencias. Mientras tanto, el balón sigue rodando en el Congreso. ❧

sabía que...

En el 2008, cuando era presidente Manuel Burga, la FPF fue suspendida por la FIFA. El ‘Doctor’ tenía un castigo de cinco años por no acogerse a los estatutos de la Ley de Promoción y el Deporte. Perdimos la sede del campeonato Sub-20 2009.

‘Bicolor’ jugará ante Uruguay en marzo próximo

A pesar de los problemas que viene atravesando la FPF, la gerencia de selecciones vienen trabajando pensando en que todo se resolverá sin llegar a la suspensión. El gerente Antonio García Pye contó que ya han llegado a un acuerdo para un nuevo amistoso que se disputará en marzo, en Lima, aunque la fecha aún está por definirse (16 o 21). “Luego de conversar con varias federaciones acordamos que, para la fecha FIFA del mes de marzo del año entrante, la selección peruana juegue ante Uruguay en la ciudad de Lima”, manifestó.

Javier Quintana

Exsecretario de la FPF

“La Ley de Fortalecimiento es una muy buena ley, tiene normas que describen la realidad del fútbol peruano pero el error es la prórroga de mandato”.