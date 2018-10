Cristiano Ronaldo comienza a entrar en la historia de la Juventus

Cristiano Ronaldo fue de menos a más en la Serie A de Italia con camiseta de la Juventus y tras las 10 primeras fechas, el portugués logró récord histórico en el club turinés.

Con su doblete marcado contra Empoli en la última jornada del Calcio, Cristiano Ronaldo llegó a las 7 dianas y consiguió llegar a la marca del recordado John Charles, quien hace 60 años -en la temporada 1957-58- anotó los mismos goles que el luso lleva en sus primeras 10 presentaciones.

Delanteros de la talla de Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín, Zlatan Ibrahimovic y el propio Filippo Inzaghi se quedaron a puertas de este registro.

El 'Apache', por ejemplo, anotó 6 goles en 9 partidos en la temporada 2013/14. Eso sí, en 4 encuentros ingresó desde el banco de suplentes. Algo que hasta ahora no conoce Cristiano Ronaldo, quien ha sido titular siempre.

"Más tarde, tal vez descanse", dijo el técnico Massimiliano Allegri en la previa del choque contra Empoli. "Ahora está bien y jugando. Lo está haciendo bien, juega y marca", sentenció.

No obstante, Cristiano Ronaldo aún no es el máximo artillero de la Serie A, ya que por arriba de él se encuentra el jugador del Genoa, Krzysztof Piatek, quien suma 9 anotaciones.

Le falta marcar en Champions League

Cristiano Ronaldo, en Europa, aún no ha podido celebrar. En su debut contra el Valencia fue expulsado, no jugó en la segunda fecha contra Young Boys y en su retorno al Manchester United no pudo hacerse presente en las redes.