FPF llama a la reflexión al Congreso para no modificar la Ley de Fortalecimiento 

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado expresando su preocupación por la decisión del Congreso de aprobar, en primera votación, la modificación de la Ley de Fortalecimiento.

Mediante un extenso escrito, la FPF precisó que ya se le informó tanto a FIFA como a la Conmebol sobre lo sucedido en el Parlamento y reiteró los riesgos que implica si se confirma la modificación.

"Es importante recordar que aún está pendiente la segunda votación y la evaluación de la norma por parte del Poder Ejecutivo del dictamen debatido hoy, por lo cual estas modificaciones no han entrado en vigencia. Invocamos al Congreso a reflexionar sobre las implicancias que la aprobación definitiva de las modificaciones puede traer al fútbol peruano", se lee en parte del texto publicado por la FPF.

Con 59 votos a favor, 3 en contra y 41 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la norma que propone cambiar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Si en la segunda votación se ratifica esta decisión, la FPF podría ser suspendida y hasta desafiliada por la FIFA, como advirtió el organismo rector del fútbol mundial.

El Perú se perdería las siguientes competiciones internacionales de confirmarse una sanción por parte del máximo ente rector del fútbol:

1. Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

2. Copa América Brasil 2019

3. Copa América 2020

4. Sudamericano Sub 20

5. Sudamericano Sub 17

6. Amistosos Fecha FIFA (incluyendo noviembre)

7. Perú ya no sería sede del Mundial Sub 17 en 2019

8. Sport Girls no podrá jugar la Copa Libertadores Femenina

9. Selección peruana Sub-20 de Futsal no jugará el Sudamericano

