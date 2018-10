Diego Maradona: FIFA recuerda el golazo que anotó a los ingleses en México 86 [VIDEO]

El gol del siglo. Diego Armando Maradona recibió un homenaje de parte de la FIFA con motivo de su cumpleaños 58 recordando en las redes sociales su mejor partido en una Copa del Mundo.

El ente del fútbol mundial publicó un video en su cuenta de Twitter donde analizó el golazo que anotó Maradona ante Inglaterra por los cuartos de final del mundial México 86.

Diego Armando Maradona corrió 68 metros con la pelota en su propia cancha, dejó en ridículo a seis rivales se dirigió al arco y definió ante Peter Shilton mientras Jorge Valdano y Jorge Burruchaga arrastraban las marcas.

El argentino salió campeón del mundo en aquel torneo realizado en tierras mexicanas, siendo la última vez que la 'Albiceleste' logró el título de la FIFA. En la actualidad dirige a los Dorados de Sinaloa.

