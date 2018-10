Pablo Bengoechea: “Que me digan que Alianza Lima juega a la uruguaya es un elogio”

Alianza Lima para muchos ha perdido su esencia por la forma de jugar desde que Pablo Bengoechea está al mando del primero equipo. Es por ello, que el técnico uruguayo salió al frente conferencia de prensa para pronunciarse al respecto.

“Que digan que (Alianza Lima) juegue a la uruguaya, para mí, es un elogio. Uruguay tiene 15 Copa América. Peñarol y Nacional fueron campeones de América varias veces. Los hinchas del club quedaron contentos con el campeonato el año pasado", señaló.

Pablo Bengoechea también aprovechó para pronunciarse sobre el postergado cotejo ante la Universidad San Martín. Como se recuerda, Alianza Lima no jugará a mitad de semana por la fecha onceTorneo Clausura por problemas con el escenario.

"Nos hubiera gustado jugar ante San Martín, pero postergaron este partido y lo jugaremos cuando lo reprogramen. Realmente para nosotros es una dificultad planificar algo y que no se cumplan las cosas. Tengo entendido que San Martín hizo todo los esfuerzos para conseguir cancha, pero no pudo. Para nosotros hubiera sido muy fácil ganar sin jugar los partidos ante Boys, Municipal y San Martín, sin embargo eso no está bien porque los partidos se tienen que jugar", expresó el DT tras dejar en claro que el club íntimo no es responsable de que se haya suspendido el cotejo.

"Tal vez si nosotros hubiéramos sido locales en alguno de estos tres partidos, tendríamos la culpa pero estas postergaciones no dependen de Alianza", acotó el uruguayo, quien aseguró que el sábado sabrá si la suspensión de este cotejo los favoreció o no para el Clásico del fútbol peruano.

"Eso lo veremos el sábado a las 10 de la noche. En el Clásico anterior que se jugó en el Estadio Nacional fue lo mismo y terminó empatado. Y es que en esta clase de compromisos no importa qué equipo tuvo más horas de descanso o qué resultado sacó en el anterior partido”, explicó.

Bengoechea ya piensa en el clásico, pero sobre todo en el árbitro que estará a cargo de impartir justicia en el encuentro. "Me preocupa mucho el arbitraje para el clásico. Pasó el día domingo. Ante cualquier circunstancia, siempre tenemos que dedicarnos a jugar", finalizó.