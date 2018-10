Ronaldo: “Sólo Messi y yo somos capaces de estar al máximo nivel durante 10 años”

A sus 33 años, Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus de Turín para mantener su estado físico y seguir entre los mejores jugadores del mundo. El astro luso sorprende con sus rutinas de ejercicios diarios en los entrenamientos a cargo por Massimiliano Allegri para seguir mostrando su mejor versión en la Serie A, Champions League, entre otros torneos.

La constancia y trabajo de 'CR7' con su cuerpo le han permitido conseguir cinco veces el Balón de Oro y competir en la última década con Lionel Messi, ganador de los otros cinco. Muchos se preguntan: “¿quienes podrían competir de esa manera cuando ya no estén los dos?

En una entrevista con France Football, Cristiano Ronaldo postuló a jugadores como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Mohammed Salah, pero se mostró en duda sobre la capacidad de todos ellos para seguir en la brecha dentro de diez años, como sí han estado él y el astro argentino.

"¿Cuántos jugadores son capaces de estar en el más alto nivel durante más de diez años? Se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, digamos que hay dos: Messi y yo (...). A mi edad ningún jugador pasa de un gran club a otro gran club por cien millones. A mi edad, y lo digo con respeto por quienes lo hacen, los jugadores se van a China, a Emiratos, a India y terminan allí su carrera, sin tener que mantener el nivel", enfatizó el 'bicho'.

Cristiano Ronaldo considera que por su desempeño está en la cumbre de la montaña desde hace doce años. Aunque si afirmó que hay gente a la que le gustaría que no figurara entre los mejores del mundo, pero dejó en claro de que el final de su carrera no está todavía cercano.

“Hay a quien le gustaría que fuera el final de una época. Pero no es así. Estoy y seguiré estando siempre aquí. Y lo merezco. Mis resultados hablan por mí, no me dejen fuera de juego. La edad está en la cabeza y eso me permite seguir todavía en la cumbre, sentir el mismo placer por lo que hago en el campo, ser feliz. Sé que algún día se terminará, en cuatro, cinco, seis años, vete a saber”, finalizó.