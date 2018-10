Una crisis Real

Madrid

Crónica de una muerte anunciada. Una historia con un inicio incierto y un final dramático, lleno de agonía y dolor. En este cuento no existe un Santiago Nasar, pero sí un Julen Lopetegui. Ambos hombres enamorados que dejaron todo por complacer a sus amadas, pero pagaron las consecuencias de sus locuras románticas. El estratega siempre indicó que el Real Madrid era el club de su sueño, su casa. Por eso no dudó en aceptar la oferta del cuadro madrileño y abandonar –despedido– la selección española en vísperas de debutar en el Mundial Rusia 2018 y hoy es echado del club de sus amores.

El comienzo fue incierto, pero feliz, al menos para Lopetegui. Fueron 138 días al mando del cuadro ‘blanco’, tiempo suficiente para ganarse el repudio de la afición merengue y el cariño –sarcástico– de sus rivales.

Los 5 goles que le proporcionó Barcelona fueron la estocada final a un entrenador que ya venía amenazado por malos resultados. Con la casaquilla blanca dirigió 14 encuentros de los cuales consiguió: seis victorias, dos empates y seis derrotas. A eso debemos sumar las dos rachas negativas: ocho horas sin anotar y cuatro partidos seguidos sin ganar. Números preocupantes para un club como el Real Madrid.

En la Liga o en la Champions League, daba igual, el equipo no respondía. Según el comunicado del club, el exseleccionador fue despedido porque “existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha”.

En la Liga, la ‘Casa Blanca’ se encuentra en la novena posición con 14 puntos, rezagado de cualquier competición europea. En la Champions la historia es diferente, en tres jornadas disputadas son líderes con 4 puntos.

Vestuario en problemas

“La gestión del vestuario es más importante que el conocimiento táctico”, fueron las palabras de Sergio Ramos, el capitán y uno de los líderes de la plantilla ‘merengue’.

Lopetegui intentó plantear una idea de juego donde la prioridad es la tenencia del balón y presionar en lo más alto a los rivales. A pesar de sus buenas intenciones, sus exdirigidos nunca entendieron a toda claridad el planteamiento del español.

Otro de los pecados que cometió en el vestuario es el no saber controlar los egos de sus jugadores. Tener dos arqueros de nivel: Navas y Courtois. El DT decidió que el costarricense dispute la Champions y el belga en la Liga, esta decisión generó molestias en los futbolistas y dividió la plantilla, algunos entendían que Thibaut debería ganar su lugar en el equipo.

Julen no tuvo un plan ‘B’ cuando la idea principal no funcionó. Intentó improvisar puestos con Modric y Casemiro, sin buenos resultados. En la ofensiva, no pudo encontrar en Bale o Benzema el sustituto de Cristiano Ronaldo y sus 50 goles por temporada.

Ahora el argentino Santiago Solari será el entrenador del Real Madrid, al menos de forma momentánea.❧

Datos

El entrenador interino del Real Madrid, Santiago Solari, estuvo a cargo del Castilla.

El italiano Antonio Conte y Roberto Martínez encabezan la lista de opciones para reemplazar a Lopetegui. La directiva se tomará su tiempo para una decisión final.

‘CR7’ culpó a Florentino Pérez de su salida del Real Madrid

En medio de la crisis que vive Real Madrid, Cristiano Ronaldo no tuvo problemas en culpar al presidente de los merengues, Florentino Pérez, de su salida de la ‘Casa Blanca’.

“Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable”, indicó el delantero portugués.

El ‘luso’ aseguró que escogió jugar en la Juventus porque ellos mostraron interés en contratarlo y es feliz en Turín.