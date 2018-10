Romina Antoniazzi y su sorpresiva opinión sobre 'Gomiléfica'

Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de la selección peruana, decidió ponerle fin a las especulaciones y aclaró si le fastidia o no su caracterización como 'Gomiléfica' que realiza el actor cómico Danny Rosales en el programa 'El wasap de JB'.

"En primer lugar, yo pensé que era mentira lo que decía el actor Danny Rosales, al principio me causó sorpresa. 'Pobre le están mintiendo feo', pensé. En realidad yo no soy mucho de responder", comenzó diciendo Romina Antoniazzi.

Luego, sobre la pregunta directa de si le fastidiaba o no la parodia, Romina respondió: "A mi me encanta el personaje de 'Gomina'. Cuando sale la imitación los sábados todo el mundo me pasa el video y yo me mato de la risa".

"Yo veo JB (Jorge Benavides) desde que era 'JB Noticias', o sea hincha de JB, y me he matado de risa con todas las parodias que ha hecho a lo largo de su carrera. Pero claro, de pronto un día eres tú la parodiada, entonces primero te preguntas 'qué tan importante soy para que me imiten', pero después de eso me da risa", agregó.

Además, confesó que juega a ser 'Maléfica' con sus hijos: "Antes de 'Gomiléfica' yo jugaba mucho con ellos porque yo imito a 'Maléfica', y creo que mi imitación de 'Maléfica' sería mucho mejor que la de Danny. Es más, he prometido que en Halloween me voy a disfrazar de ese personaje", contó entre risas.