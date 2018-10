Raúl Ruidíaz fue incluido en el once ideal de la semana en la MLS [FOTO]

Raúl Ruidíaz anotó un doblete agónico el domingo para darle el triunfo por 2-1 al Seattle Sounders contra el San José Earthquakes en la última fecha de la Major League Soccer (MLS) en su etapa regular. El delantero peruano apareció como salvador en los últimos quince minutos finales y le dio la clasificación a su equipo a los ‘Play Off’ de la competición.

La estupenda actuación de la 'pulga', que arrancó como titular con Seattle en el Century Link Field, le valió para que sea elegido en el ‘Equipo de la Semana’ de la MLS. El futbolista de la selección peruana forma el tridente ofensivo de la jornada con el colombiano Mauro Manotas del Houston Dynamo y el estadounidense Gyasi Zardes del Colombus Crew.

Los goles del ex Monarcas Morelia se dieron a poco del final. Tras ir cayendo con un autogol de Chad Marshall a los 64, Ruidíaz apareció a los 79’ con un toque en el área para empujar el balón al fondo de las redes. Mientras que la remontada la selló en los descuentos después de rematar con derecha y culminar una letal contra del Seattle Sounders tras pase del uruguayo Nicolás Lodeiro.

Con la victoria, Seattle Sounders descasarán en la ronda de Knockout de los Playoffs, asegurando su pase directo a la semifinal de la conferencia donde se verán las caras frente al Real Salt Lañe. Por su parte el atacante de 28 años acumula 10 goles en 14 partidos en la MLS y anotó su tercer doblete con el Sounders.

