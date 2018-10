DT del Barcelona sobre triunfo en el Clásico: "Vamos a mantener los pies en el suelo"

El Barcelona goleó 5-1 al Real Madrid en el clásico de España, el duelo que es capaz de paralizar el mundo. La algarabía de los hinchas 'azulgranas' estaba desatada. Sin embargo el técnico Ernesto Valverde mantuvo la calma.

El estratega español, en conferencia de prensa, analizó el partido y resaltó las virtudes de su plantel, pero también reconoció los errores que cometieron dentro del césped del Camp Nou. Esto señaló el DT de los 'azulgranas'.

"Han sido 15 minutos difíciles, pero hemos hecho un buen partido. El primer tiempo ha sido nuestro. Ellos tiraban de lejos, pero no se acercaban. Nosotros sí. En el segundo han cambiado con laterales muy abiertos, como extremos. Nos hemos desajustado un poco y nos hemos quedado mal con su gol. Nos hemos rehecho y hemos aprovechado su riesgo", señaló Valverde,

"Nuestra salida ha sido por los costados porque han acumulado a mucha gente en el medio. Jugar así estos tres partidos tiene mucho mérito. El factor emocional es importante si ganas un Clásico así. Pero vamos a mantener los pies en el suelo y a pensar en la Cultural Leonesa y en el Rayo", agregó.

El estratega del Barcelona, opinó sobre la difícil situación que está pasando el estratega del Real Madrid, Julen Lopetegui: "Yo también sé lo que es estar en su posición. Es difícil. Parece que todo va mal y afecta al entrenador. Es lo que tiene el fútbol, este espectáculo en el que estamos. Lo que le pasa a él me puede pasar a mí en tres semanas. Esto es como es. El balón es caprichoso y estamos expuestos. Le deseo lo mejor a Julen. No me meto en si merece ser destituid o no, pero para mí todas las destituciones son injustas", concluyó.