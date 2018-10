Casemiro: "La temporada está siendo un desastre, estamos muy mal"

Real Madrid cayó humillado ante Fc Barcelona, el 5-0 demuestra lo que es el equipo 'blanco' en esta temporada. ¿El culpable? para el ‘presi’ Florentino Pérez es el técnico merengue, Julen Lopetegui, pero para los jugadores son ellos mismos. El clásico español fue el punto más bajo del cuadro de 'Chamartín', por eso los hinchas piden cambios.

El volante brasileño, Casemiro, reconoció que está temporada es un ‘desastre’, no pueden encontrar la regularidad y sus compañeros de equipo cometen errores infantiles que cuestan resultados. “La temporada está siendo un desastre, todos estamos jugando muy mal. No estamos bien y no podemos culpar al entrenador. Somos los jugadores los que damos la cara en el campo”, sentenció.

La imagen que dejó el Real Madrid en el campo del Camp Nou, es de preocupación. Por eso, Casemiro pidió a sus compañeros esforzarse más al momento de jugar. “No es actitud o táctica. Es todo. Los jugadores tienen que correr más y pelear más. Este 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada”.

Para finalizar, el brasileño quiere que continúe Julen Lopetegui como entrenador del actual campeón de la UEFA Champions League. “Estamos bien pero hay que tener tranquilidad, no debe haber cambios”, finalizó.