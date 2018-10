Universitario vs Sport Boys: ¿Fue penal la mano de Rangel en el área?

Universitario igualó con Sport Boys 0-0 en un partido intenso en el Estadio Nacional. El encuentro tuvo de todo, jugadas de riesgo en ambos arcos, lujos, juego brusco y expulsados, solo faltó el gol, cosa que pudo cambiar en el minuto 12 del segundo tiempo.

En un ataque de los merengues, Jersson Vásquez metió el balón en el área rosada, el mexicano Diego Rangel intentó despejarlo pero no calculó bien el movimiento y falló al darle al esférico, tocándolo con la mano en la caída. Inmediatamente los jugadores de la 'U' reclamaron el penal, sin embargo el árbitro Kevin Ortega dejó seguir sin pitar la pena máxima.

El hecho llamó la atención de los aficionados al fútbol que se volcaron a las redes sociales para comentar el polémico fallo arbitral. Las opiniones se dividieron no solo en la web sino también entre los protagonistas. El arquero de Sport Boys Daniel Ferreyra aseguró que no hubo intención y que por lo tanto no es penal, mientras que el director técnico de los merengues, Nicolás Córdova ironizó con el hecho diciendo ""Si me lo preguntan es por algo".

Qué dice el reglamento

Pero, ¿fue penal? Para responder esta pregunta debemos remontarnos a las últimas modificaciones que hizo la FIFA en torno al cobro de manos dentro del área. Para sancionar las manos en las áreas o en cualquier parte del campo se deben tener en cuenta algunos requisitos básicos.

1. El movimiento de la mano hacia el balón y no el balón hacia el brazo.

2. La distancia entre el adversario y el balón o que este le llegue de manera inesperada a la extremidad

3. La posición de la mano.

Y es en este tercer punto donde radica el asunto del penal de Rangel. Cuando un jugador se tira con su cuerpo a hacer un cierre, si el balón le pega en la mano, debe ser castigado, pues los defensores tienen que hacerse responsables de la manera en que salen a marcar o a disputar el balón. De la misma forma, si en una disputa de balón aéreo, un defensor estira el brazo, se considera que está ampliando el volumen de su cuerpo con los brazos para evitar que pase y como la pelota le pega, es penal.

De esta manera, se puede afirmar que Kevin Ortega utilizó o no vio la mano o utilizó el criterio de intencionalidad (sumado a que no había delantero de la 'U' cerca, por lo que no había mucho peligro de gol), no obstante, si nos ceñimos a las nuevas modificaciones, se debió cobrar penal.