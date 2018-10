En el nombre del fútbol

Barcelona

Desde hace 11 años que no había un clásico español sin Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en la cancha, pero los tiempos cambian. Mientras ‘CR7’ decidió tomar un nuevo rumbo en la Juventus, la ‘Pulga’ se fracturó el radio del antebrazo y no podrá estar hoy en el partido (9:15 a.m., en vivo por Directv) entre Barcelona y Real Madrid que se disputará en el Camp Nou, donde puede definirse el destino del técnico merengue Julen Lopetegui.

Después de una racha de 5 partidos sin ganar, el Real Madrid llega tras vencer con apuros al Viktoria Plzen por la Champions League, pero igual tiene la guillotina en el cuello por el mal juego del equipo y no haber encontrado soluciones. Lopetegui fue despedido de la selección española por aceptar la propuesta merengue antes de disputarse el Mundial y ahora podría quedarse sin trabajo si es que cae con el Barcelona, que aparece como un equipo más cuajado y compacto.

Pero el clásico no promete ser deslucido a pesar de las ausencias de Messi –lesionado– y Cristiano –en otro club– ya que hay otros jugadores que pueden brillar: Luis Suárez, que se acaba de convertir en padre por tercera vez; el brasileño Coutinho, que se mete en el once inicial; también Rafinha, quien fue una de las figuras ante el Inter. “La clave de la victoria estará en el juego, más allá de las dinámicas. Al final sabemos cómo es el Madrid. Cuanto más herido está, más peligroso es. Tenemos que reconocernos en el juego. Esa es la clave. Eso lo hacemos con Messi y sin Messi. Eso nos dio la Liga el año pasado”, dijo Ernesto Valverde, DT blaugrana antes del partido.

El Barcelona llega tras dos triunfos en una semana, líder en la liga española –le lleva cuatro puntos al Madrid– y también de su grupo de la Champions.

Pero clásico es clásico y uno nunca se puede confiar. Lopetegui, consciente de estar en una situación límite, ha decidido apostar por Gareth Bale y Karim Benzema en el ataque, mientras que Vinicius Junior ha entrado en la convocatoria y estará en la banca. La ausencia de Daniel Carvajal será suplida por Nacho, aunque esa banda podría ser su punto débil.

“No estoy pendiente de lo que dicen los periodistas porque eso no me va a ayudar a ganar. Estoy concentrado en potenciar las cosas buenas y mejorar la eficacia”, dijo Lopetegui en una tensa conferencia donde fue cuestionado. Las estadísticas dicen que el Real Madrid no pierde en el Camp Nou desde hace tres años y medio, aunque toda racha puede romperse.

Es un clásico y tampoco se puede pensar que faltará fútbol y show sin Messi o Cristiano, los equipos han aprendido a jugar sin ellos y la historia señala que este partido siempre es una fiesta. La promesa de goles está asegurada.❧

en cifras

89

clásicos se han disputado en el Camp Nou. El Real Madrid solo ganó en 20.

2-1

se impuso Barcelona como local la última vez que. Fue en el 2015.