Manchester United vs Everton EN VIVO ONLINE: por la jornada 10 de la Premier League 2018-19

VER EN VIVO Manchester United vs Everton chocan este domingo por la jornada 10 de la Premier League 2018-19. Este duelo irá desde las 11:00 am (hora peruana) en el Estadio Old Trafford. Será televisado vía DirecTV Sports; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Mancheste United buscará reponerse de la derrota sufrida a mitad de semana contra Juventus por la Champions League. En la Premier League viene de empatar 2-2 ante Chelsea tras ir ganando hasta el minuto 96, así que una victoria en su propia casa es muy importante para los 'diablos rojos', no solo en lo numérico sino también en lo anímico.

Estos últimos traspiés del Manchester United han llevado a ubicarlos en la décima posición de la tabla general con 14 unidades, puesto que no les asegura ninguna competición europea. El mal momento del equipo rojo ha llevado a generar una serie de especulaciones sobre la continuidad de su director técnico, el siempre controversial José Mourinho.

Por su parte, el Everton se mantiene en el puesto 8 de la tabla con 15 puntos y viene de una seguidilla de victorias importante. 'The tofees' llevan 3 triunfos consecutivos, el último de ellos, como locales al Crystal Palace por 2 tantos a 0. El equipo de Liverpool tendrá en André Gomes, Theo Walcott y Richarlison a sus principales cartas de ataque para mantener su buen momento.

Horarios para ver el Manchester United vs Everton EN VIVO ONLINE por la Premier League 2018-19

Perú - 11:00 am

Colombia - 11:00 am

Ecuador - 11:00 am

México - 11:00 am

Panamá - 11:00 am

Guatemala - 10:00 am

Honduras - 10:00 am

Nicaragua - 10:00 am

Costa Rica - 10:00 am

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:00 pm

Bolivia - 12:00 pm

Venezuela - 12:00 pm

Paraguay - 12:00 pm

Puerto Rico - 12:00 pm

Argentina - 1:00 pm

Uruguay - 1:00 pm

Chile - 1:00 pm

Brasil - 1:00 pm

Canales para ver el Manchester United vs Everton EN VIVO ONLINE por la Premier League 2018-19

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky HD

Brasil: ESPN

Estados Unidos: NBC y Telemundo

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

España: Movistar+



Manchester United vs Everton: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Premier League 2018-19

Manchester United: David de Gea, Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Juan Mata, Nemanja Matić, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford.

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Lucas Digne, Kurt Zouma, Michael Keane, G. Sigurðsson, I. Gueye, Bernard, André Gomes, Theo Walcott, Richarlison.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Manchester United vs Everton por la Premier League 2018-19?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Everton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.