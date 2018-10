Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: por la fecha 10 de la Liga Santander

VER EN VIVO FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 28 de octubre en el Estadio 'Camp Nou'. Una edición más del Clásico español comenzará desde las 10:15 am (hora peruana) por la fecha 10 de la Liga Santander. El duelo entre 'culés' y 'merengues' será trasmitido vía DirecTV Sports; además podrás seguir todas las incidencias ONLINE minuto a minuto por larepublica.pe.

FC Barcelona vs Real Madrid: duelo por puntos que valen oro

El encuentro de la temporada 2018/19 entre el Barcelona y Real Madrid tendrá varios ingredientes que lo harán especial. Y es que además de que no estarán ni Lionel Messi por lesión, ni Cristiano Ronaldo, que ya juega en la Juventus de Turín; la necesidad de los tres puntos harán de este juego un partidazo.

Asimismo, este cotejo será su primera batalla desde principios de mayo de este año, cuando también se enfrentaron por la Liga Santander en la capital 'catalana' y jugaron un entretenido empate 2-2.

Si bien el deseo de ganar y superar al rival era el objetivo en mayo, el Barcelona ya había, matemáticamente, asegurado el título de la liga y los tres puntos en juego no eran tan valiosos como suelen ser. La situación esta vez no podría ser más diferente.

En esta temporada, el FC Barcelona tiene el honor de ser el anfitrión del Clásico y ambos equipos están afianzados como contendientes al título.

El FC Barcelona vs Real Madrid es una de las rivalidades más intensas del mundo, más feroz que la mayoría de los derbys del balompié europeo, a pesar del hecho de que estos dos clubes están ubicados en diferentes ciudades.

Los tres puntos podrían ser cruciales para determinar a dónde irá el trofeo del torneo ibérico al final de la temporada.

Una derrota sería un revés desgarrador para cada equipo, mientras que un empate no sería mucho mejor dado la cantidad de puntos que estos equipos ya han perdido y la necesidad que tienen de seguirle el ritmo al Sevilla y Atlético Madrid.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

#ElClásico is coming…🔥!

How excited are you?

👀 Watch the best goals against Real Madrid 👇https://t.co/Wd6p47xZbf pic.twitter.com/8wfWEpRuOF — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2018

Horarios para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

Panamá - 10:15 a.m.

Guatemala - 9:15 a.m.

Honduras - 9:15 a.m.

Nicaragua - 9:15 a.m.

Costa Rica - 9:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Paraguay - 11:15 a.m.

Puerto Rico - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

Canal para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Reportes: Álex Candal

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Barcelona vs Real Madrid por la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Real Madrid, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.